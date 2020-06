WHO: Pandemija se ubrzava, Amerike su najteže pogođene

Tedros, čije je vodstvo WHO-om ozbiljno kritizirao američki predsjednik Donald Trump, apelirao je na ljude da se drže socijalne distance i da budu "ekstremno budni"

<p>Pandemija koronavirusa se ubrzava, te je u četvrtak zabilježeno 150 tisuća novih slučajeva, do sada najveći broj u jednom danu, a gotovo pola od tih slučajeva je iz Sjeverne i Južne Amerike, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). </p><p>"Svijet se nalazi u novoj, opasnoj fazi", rekao je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtualnom brifingu iz stožera WHO-a u Ženevi. "Virus se i dalje brzo širi, još uvijek je smrtonosan, a većina ljudi je i dalje neotporna".</p><p>Više od 8,53 milijuna ljudi globalno bilo je zaraženo koronavirusom, od čega je 453.834 umrlo, po podacima agencije Reuters od petka.</p><p>Tedros, čije je vodstvo WHO-om ozbiljno kritizirao američki predsjednik Donald Trump, apelirao je na ljude da se drže socijalne distance i da budu "ekstremno budni."</p><p>Baš kao u Južnoj i Sjevernoj Americi, veliki broj novih slučajeva dolazi iz Južne Azije i s Bliskog Istoka, dodao je Tedros.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">U Srbiji još 93 slučaja zaraze koronavirusom, jedan pacijent umro</h2><p>Srbija već treći dan zaredom ima više od 90 novozaraženih koronavirusom, a u posljednja 24 sata među ukupno 6.729 testiranih registrirane su još 93 izražene osobe, objavljeno je na službenoj internet stranici ministarstva zdravlja Srbije covid19.rs.</p><p>Na bolničkom liječenju je 628 pacijenata, a 18 oboljelih je na respiratorima.</p><p>Od početka epidemije umrlo je 259 zaraženih, a postotak smrtnosti varira oko dva posto (2,04 %).</p><p>Dosad su, od početka epidemije 6. ožujka, testirane 332.342 osobe, a registrirano je ukupno 12.709 zaraženih.</p><p>Prema podacima koje u petak objavljuju beogradski mediji, među zaraženima ima i sportaša.</p><p>Koronavirus potvrđen je kod košarkaša Partizana Nikole Jankovića, potom je pozitivan testu bio nekadašnji nogometaš Crvene zvezde, sada član Hapoela Vujadinu Saviću, a danas je priopćeno da je i vaterpolski reprezentativac Srbije Nemanja Vico pozitivan je na Covid-19, zbog čega su prekinute sve planirane aktivnosti reprezentacije.</p><p>Srbija je između utorka i srijede do 15 sati registrirala 96 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a u petak dodatnih 94, uz po jedan smrtni ishod svakog dana.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Njemačka: Najveći broj novozaraženih u posljednjih mjesec dana</h2><p>U posljednjih 24 sata u Njemačkoj je zabilježen najveći porast novozaraženih koronavirusom u posljednjih mjesec dana.</p><p>„U posljednjih 24 sata prijavljeno je 770 novih slučajeva zaraze. Posljednji put je tako visok broj zabilježen 20. svibnja", priopćio je Državni epidemiološki institut Robert Koch u petak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: I u Hrvatskoj raste broj novozaraženih</strong></p><p>Najveći broj novih zaraza odnosi se na tri nova žarišta u saveznim pokrajinama Sjevernoj Rajni – Vestfaliji, Donjoj Saskoj i Hessenu.</p><p>U okrugu Guetersloh na zapadu Njemačke pripadnici Bundeswehra od petka pomažu pri testiranju na koronavirus u jednom pogonu za obradu mesa u kojem je od srijede zabilježeno nekoliko stotina novih slučajeva.</p><p>Sljedećih dana vlasti namjeravaju provesti testiranja u najvećem njemačkom pogonu za klanje i obradu svinja. Sumnja se da je zaraza izbila zbog nepoštivanja pravila o razmaku u smještajima za radnike klaonice koji uglavnom dolaze iz istočnih zemalja Europske unije.</p><p>Jedan glasnogovornik ministarstva zdravlja je objavio kako je sada najvažnije zaustaviti širenje zaraze zbog čega je pogon zatvoren do daljnjega a u međuvremenu su zatvorene i lokalne škole.</p><p>Drugo žarište se nalazi u donjosaskom gradu Goettingenu gdje je pod karantenu stavljeno preko 700 žitelja jednog stambenog objekta na rubu središta grada.</p><p>"Radi se o masivnom ali lokalnom izbijanju zaraze. Ovi razvoj situacija nam pokazuje da pandemije još nije prošla", rekla je donjosaska ministrica za socijalnu skrb Carola Reimann.</p><p>U zgradi u kojoj je izbila zaraza živi veliki broj useljenika a novi val je, kako su prvobitno javljali mediji, izbio je nakon proslave Bajrama među žiteljima bloka.</p><p>Treće žarište se odnosi na Kassel na sjeveru savezne pokrajine Hessen i to na jedan smještaj za izbjeglice gdje je otkriveno 20 slučajeva zaraze a 60 osoba je stavljeno pod karantenu.</p><p> </p>