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WHO: Vrućina je među najvećim prijetnjama zdravlju u svijetu!

Piše HINA,
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WHO: Vrućina je među najvećim prijetnjama zdravlju u svijetu!
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Oko 500.000 ljudi godišnje umre diljem svijeta od uzroka povezanih s vrućinom, rekao je Tedros, dodajući da se mnoge od tih smrti mogu spriječiti

Šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) upozorio je u srijedu da ekstremne vrućine predstavljaju rastuću prijetnju javnom zdravstvu i imaju smrtonosni potencijal dok se mnogi dijelovi svijeta nose s iznimno visokim temperaturama. "Vrućina je jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti što ih predstavljaju klimatske promjene“, rekao je glavni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na konferenciji za novinare u Ženevi u srijedu.

Oko 500.000 ljudi godišnje umre diljem svijeta od uzroka povezanih s vrućinom, rekao je Tedros, dodajući da se mnoge od tih smrti mogu spriječiti.

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Prema WHO-u, mjere zaštite trebale bi se usredotočiti na ranjive skupine, među kojima su starije osobe, osobe s kroničnim zdravstvenim poteškoćama, trudnice i djeca, kao i radnici i socijalno ugroženo stanovništvo.

Tedros je naveo znanstvenu studiju koja je ispitala svjetske temperature i smrtnost između 2000. i 2019. godine. Iako je studija otkrila da su smrtni slučajevi povezani s hladnoćom značajno nadmašili one povezane s vrućinom tijekom tog razdoblja, ona je također pokazala da je smrtnost povezana s hladnoćom pala, dok je smrtnost povezana s vrućinom porasla.

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