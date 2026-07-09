Wiener osiguranje VIG nastavlja dvoznamenkasti rast. 'Ponosni smo na ostvarene rezultate'

Wiener osiguranje VIG nastavilo je snažan rast i u prvoj polovici 2026. godine, potvrđujući uspješnost strategije u čijem je središtu klijent - od osiguranja i prevencije do zdravstvenih i digitalnih usluga koje nadilaze okvire klasičnog osiguranja. Uz dvoznamenkasti rast poslovanja, ovu je godinu obilježio i uspješan početak rada Wiener poliklinike, koja predstavlja važan iskorak u daljnjem razvoju kompanije.

U prvih šest mjeseci 2026. godine Wiener osiguranje VIG ostvarilo je ukupnu naplaćenu bruto premiju u iznosu od 95,2 milijuna eura, što predstavlja rast od 10,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Segment neživotnih osiguranja zabilježio je rast od 12,0%, dok su životna osiguranja porasla za 7,3%. Najveći udio u ukupnoj premiji ostvaruju životna osiguranja (32%), osiguranja motornih vozila (21%) te imovinska osiguranja (17%), što potvrđuje stabilan i uravnotežen rast u svim ključnim segmentima poslovanja.

- Ostvareni rezultati potvrđuju da Wiener raste održivo, oslanjajući se na povjerenje klijenata, stručnost naših zaposlenika i jasnu dugoročnu strategiju. Ponosni smo što rast bilježimo u svim ključnim segmentima poslovanja, ali još više na to što istovremeno ulažemo u razvoj novih usluga i kvalitetnije korisničko iskustvo. Vjerujemo da upravo takav pristup stvara dugoročnu vrijednost za naše korisnike, zaposlenike i partnere - rekla je Tamara Rendić, predsjednica Uprave Wiener osiguranja.

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Wiener poliklinika jedan je od najvažnijih razvojnih projekata tvrtke i logičan nastavak strategije kojom Wiener klijentima želi ponuditi više od klasičnog osiguranja kroz cjelovit pristup zdravlju, prevenciji i financijskoj sigurnosti. Već u prvim mjesecima rada poliklinika je zabilježila interes koji je premašio očekivanja, potvrđujući da građani prepoznaju vrijednost povezivanja zdravstvenih usluga, prevencije i osiguranja na jednom mjestu.

- Osiguranje se danas mijenja brže nego ikada prije. Klijenti očekuju jednostavnost, brzinu i partnera kojem mogu vjerovati. Kampanjom „Jasna stvar“ željeli smo pokazati da osiguranje ne mora biti komplicirano. To nije bila samo poruka kampanje, nego pristup koji nastojimo potvrditi u svakom kontaktu s klijentima. Digitalna rješenja i umjetnu inteligenciju razvijamo kako bismo pružili jednostavnije i kvalitetnije korisničko iskustvo, jer ako klijent mora razmišljati kako koristiti naše usluge, onda posao nismo napravili dovoljno dobro - izjavio je Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja.

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Prevencija je nit koja povezuje sve što Wiener radi, od osiguranja i Wiener poliklinike do brige o mentalnom zdravlju najmlađih. Projekt Mentalna higijena ove godine obilježava petu godinu provedbe, a do danas je kroz radionice i edukativne sadržaje obuhvatio više od 3.000 učenika u više od 100 osnovnih škola diljem Hrvatske. Projekt se iz godine u godinu nastavlja razvijati kroz nove sadržaje i partnerstva, potvrđujući da je briga o mentalnom zdravlju djece i mladih jedan od važnih stupova društveno odgovornog djelovanja Wiener osiguranja. U drugom dijelu godine Wiener će nastaviti ulagati u razvoj proizvoda, digitalnih rješenja, zdravstvenih usluga i korisničkog iskustva, uz daljnje jačanje društveno odgovornih inicijativa. Cilj ostaje isti - biti partner građanima u svim važnim životnim trenucima te kroz osiguranje, zdravlje i inovacije graditi dugoročnu financijsku i životnu sigurnost.