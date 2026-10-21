Wiktoff opet leti u Rusiju nakon razgovora sa Zelenskim u Oslu: 'Vidjet ćemo što će Putin reći...'

Američki specijalni izaslanik Steve Witkoff sastaje se u srijedu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sankt Peterburgu kako bi razgovarali o rješavanju sukoba u Ukrajini. Sastanak slijedi nakon pregovora u Norveškoj s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, na kojima su sudionici, prema izjavama američkih dužnosnika, postigli značajan napredak.

Razgovori s ukrajinskim vodstvom u Norveškoj

U Oslu su u utorak održani sastanci na visokoj razini na kojima su sudjelovali američki izaslanik Witkoff, ukrajinski predsjednik Zelenski, norveški premijer Jonas Gahr Støre i finski predsjednik Alexander Stubb. Sastanku se putem videoveze pridružio i savjetnik američkog predsjednika Jared Kushner. Ukrajina je na sastanku iznijela nove prijedloge za pregovore s Rusijom, izvještava The Guardian.

Američki dužnosnici istaknuli su da su razgovori obuhvatili ključne elemente sveobuhvatnog mirovnog okvira. Ti elementi uključuju sigurnosna jamstva za Ukrajinu, poslijeratni ekonomski plan i uspostavu šire europske sigurnosne arhitekture. Cilj Witkoffove misije je stvoriti put prema izravnim trilateralnim, ali i širim multilateralnim pregovorima.

Zelenski je tijekom posjeta Oslu posebno tražio sigurnosna jamstva slična onima iz članka pet Sjevernoatlantskog ugovora, koji napad na jednu članicu tretira kao napad na cijeli savez. Nastoji pritom popraviti odnose s Washingtonom koji su posljednjih tjedana narušeni zbog američkih poteza usmjerenih prema Moskvi.

​- Zahvalan sam američkoj strani što su ponovno naglasili da će to jamstvo biti snažno - rekao je Zelenski.

- Jedna važna ideja je kretanje prema potencijalnom trilateralnom samitu čelnika kako bi se riješila pitanja koja samo čelnici mogu riješiti. Steve sutra ide u Rusiju. Vidjet ćemo što će Putin reći - rekao je Zelenski.

Obnova suradnje i američki pritisak na Kijev

Kao jedan od konkretnih rezultata sastanka u Oslu, Sjedinjene Američke Države obnovile su dijeljenje obavještajnih podataka s Kijevom. To uključuje rana upozorenja o ruskim balističkim napadima, što je ključno za ukrajinsku obranu u trenucima pojačanih raketnih udara.

S druge strane, potezi administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvali su zabrinutost u Kijevu i europskim prijestolnicama. Nedavni dogovor o kupnji ruskog dizela i odustajanje od novih sankcija protiv Moskve izazvali su oštre kritike američkih političara s obje strane političkog spektra.

Istovremeno, Trump pojačava pritisak na ukrajinsko vodstvo da pristane na pregovore i postigne dogovor o okončanju rata s Rusijom. Njegovi diplomati pokušavaju uspostaviti izravan kanal komunikacije s Moskvom kako bi ubrzali proces.

​- Ukrajina mora željeti okončati ovaj rat - rekao je Trump novinarima.

Problemi sa satelitima i stanje na bojištu

Ukrajinska vojska suočila se s dodatnim izazovima nakon što je Elon Musk navodno naredio usporavanje vojne verzije satelitskog sustava Starshield. Ograničenja ovog servisa, na koji se Ukrajina oslanja za komunikaciju i upravljanje dronovima, ozbiljno su ometala napade i obrambene misije protiv ruskih snaga.

Američki ministar obrane Pete Hegseth odbacio je tvrdnje da je Pentagon tražio promjene u radu Starshielda, naglasivši da nisu izdali nikakve nove direktive. Musk je ranije tvrdio da vojska i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država donose sve odluke o ograničenjima brzine ili upotrebe sustava.

​- Nisam to bio ja. A ne mislim ni da je to bio Elon - izjavio je Trump.

Na terenu se situacija dodatno zaoštrila nakon što je ruska vojska napala tri teretna broda u ukrajinskoj luci Reni te još dva broda na putu za Odesu. Ruske snage pogodile su i dva logistička čvorišta, dok je u raketnim napadima na civilna područja poginulo najmanje devet ljudi. Sjevernoatlantski savez reagirao je slanjem dodatnih zrakoplova, dronova i radarskih sustava u područje Crnog mora kako bi pojačao nadzor.