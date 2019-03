WinDays19: U Šibeniku s više od 130 predavanja

Prvi konferencijski dan rezerviran je za WinDays19 Business, drugi s jednim smjerom Digital 4 Innovation za sve sudionike, a posljednja dva za WinDays19 Technology.

WinDays19 Business počinje u utorak, 2. travnja, od 11:00 sati s programom u pet programskih smjerova usredotočenih na ključne industrijske grane: proizvodnju, maloprodaju, financijske institucije, javni sektor, obrazovanje i zdravstvo (Hospital Days). Bernard Gršić, državni tajnik iz Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, govorit će o digitalnoj transformaciji javne uprave, a Lidija Kralj, pomoćnica ministrice iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, bavit će se digitalnim sazrijevanjem škola i školskog sustava u sklopu smjera javni sektor i obrazovanje. Dubravko Bundalo iz Microsofta u sklopu smjera proizvodnja održat će predavanje Digital twin / Factory of the future. Siniša Košćina iz IN2 pričat će o redizajnu bolničkih procesa korištenjem pametnih podataka na pametan način u sklopu Hospital Daysa, odnosno smjera zdravstvo. Hrvoje Bujas iz Crnog jajeta predstavit će sales trendove u online svijetu tijekom smjera maloprodaja. Marija Božičev iz EY-a Hrvatska bavit će se disruptivnim tehnologijama i regulatornim izazovima u financijskoj industriji u sklopu smjera financijske institucije. To su tek neka od više od 30 predavanja prvog programskog dana, a raspored je dostupan na WinDays web stranici.

Foto: WinDays

Zajednički program za sve sudionike u srijedu, 3. travnja, počinje od 9:00 sati. Uz već najavljene Haydna Shaughnessyja te Luku Abrusa iz Fivea, Tomislava Cara iz Infinuma, Željka Baka iz Infobipa i Gorana Kalanja iz Serengetija, u srijedu će u sklopu zajedničkog programa za sve sudionike predavati i Davor Aničić, voditelj razvoja poslovanja Styria Data Science tima, te Robert Preskar, voditelj digitalizacije u Rimac Automobilima. Aničić će na svom predavanju govoriti o tome kako umjetna inteligencija mijenja medijsku industriju te kako njenom primjenom Data Science tim mijenja način na koji čitatelji konzumiraju digitalne sadržaje. Preskar će se baviti Digitalnom transformacijom u Rimac Automobilima, odnosno pojasniti kako u Rimac Automobilima gledaju na digitalnu transformaciju, što smatraju ključnim u tom procesu te koliko na „digitalno“ utječe ljudski faktor. Ilija Brajković iz Kontre govorit će o automatizaciji poslovanja kao dijelu digitalne transformacije, a Daria Brashkina iz Microsofta o etici na području umjetne inteligencije.

Foto: WinDays

WinDays19 Technology konferencija u četvrtak i petak, 4. i 5. travnja, bavit će se novostima iz IT svijeta koje će donijeti više od 80 stranih i domaćih predavača. Održavat će se sedam predavanja istovremeno, a podijeljena su u četiri programska smjera: aplikacije i infrastruktura, moderno radno okruženje, podaci i umjetna inteligencija te platforma za poslovne aplikacije. Među predavačima su brojna poznata imena koja se najčešće nalaze pri vrhu liste najbolje ocijenjenih predavača, kao što su, primjerice, Damir Dobrić, Adis Jugo, Ivica Ivančić, Luka Gospodnetić, Ognjen Bajić, Ana Roje – Ivančić i Aleksandar Drašković. Dolazi i niz novih stranih predavača koje sudionici do sada nisu imali prilike susresti na WinDaysima, među kojima su Yoad Dvir, Tomas Ruzgys, Giulio Vian, Tarmo Tikerpae i Andre Melancia. Detaljan opis i raspored svih predavanja dostupan je na www.windays.hr.

Prijave za konferenciju su otvorene online pa se svi zainteresirani mogu prijaviti za sudjelovanje na konferenciji putem službene web stranice konferencije.

