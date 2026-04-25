WWF: Hrvatska je danas ušla u ekološki dug, čak tri mjeseca prije globalnog prosjeka

Oko tri mjeseca prije globalnog prosjeka, Hrvatska već 25. travnja ulazi u ekološki dug. To znači da je naša godišnja potrošnja prirodnih resursa premašila ono što se može obnoviti u jednoj godini. Od danas do kraja godine stanovnici Hrvatske živjet će "na ekološki kredit“, iscrpljujući prirodni kapital o kojem ovise naša sigurnost hrane, gospodarstvo i kvaliteta života, priopćili su iz WWF Adrije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Akcija čišćenja Šibenik | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

Kažu da do toga dolazi zato što u atmosferu emitiramo više ugljičnog dioksida nego što ga naši oceani i šume mogu apsorbirati, iscrpljujemo riblje stokove te siječemo šume brže nego što se mogu obnoviti.

Ističu da upravo to WWF, svjetska organizacija za zaštitu prirode, nastoji spriječiti kroz projekte očuvanja rijeka, šuma i mora, kao i poticanjem potrošača na odabir održivih proizvoda iz ribarstva.

Iako Global Footprint Network još nije objavio točan datum globalnog Dana ekološkog duga, u WWF-u očekuju da će ove godine pasti krajem srpnja, gotovo tri mjeseca kasnije. Ističu kako ta razlika "jasno pokazuje da u Hrvatskoj trošimo znatno više nego što nam priroda dugoročno može pružiti".

Politika ne može zamijeniti osobnu odgovornost

WWF-Adria upozorava da rješenja zahtijevaju odlučnu političku akciju, ali ona ne može zamijeniti osobnu odgovornost svakoga od nas. Pomicanje Dana ekološkog duga počinje svakodnevnim odlukama: smanjenjem konzumacije mesa i bacanja hrane, odabirom javnog prijevoza, hodanja ili bicikla umjesto automobila, štednjom energije i vode, kupnjom manje, ali kvalitetnije i dugotrajnije robe te aktivnim uključivanjem u zaštitu prirode u vlastitoj zajednici.

Kažu i da za razliku od Hrvatske, koja je u subotu ušla u ekološki dug, Crna Gora u njega je ušla već u ponedjeljak, dok će Bosna i Hercegovina zakoračiti odmah iza Hrvatske, u nedjelju. Srbija u ekološki dug ulazi 11. svibnja.

- Živjeti unutar granica planeta nije odricanje, već ulaganje u zdravlje ljudi, otpornost društva i budućnost generacija koje dolaze. Pitanje više nije tko mora djelovati, nego što ja mogu učiniti - danas - poručuju iz WWF-a.