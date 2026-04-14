Xi i Sanchez obećali produbiti veze u trenutku kad se raspada međunarodni poredak

Sanchezov posjet dolazi u vrijeme kada mnoge zapadne vlade nastoje održati veze s Pekingom unatoč dugotrajnim sigurnosnim i trgovinskim napetostima, dok raste nelagoda zbog politika ključnog saveznika, američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše agencija Reuters. U "današnjem svijetu vlada kaos, a međunarodni poredak se raspada", rekao je Xi, dodajući da su dublje veze u interesu i Kine i Španjolske.

Pozvao je na jaču komunikaciju i povjerenje kako bi se "podržala vladavina prava, zajednički branila istinska multilateralnost i zaštitio globalni mir i razvoj".

Sanchez je rekao da se međunarodno pravo „opetovano potkopava“ te je pozvao na bliže veze kako bi se promicao mir i prosperitet.

„To je danas potrebnije nego ikad i kako bismo zajedno mogli uspostaviti još jaču vezu između Kine i Europske unije“, rekao je Sanchez.

Kao zadnji u nizu svojih kolega iz Velike Britanije, Kanade, Finske i Irske koji su ove godine posjetili Kinu, Sanchez je pozvao drugo najveće svjetsko gospodarstvo da preuzme veću ulogu u rješavanju pitanja.

Ta se pitanja kreću od klimatskih promjena do sigurnosti, obrane i borbe protiv nejednakosti, rekao je u ponedjeljak, pozivajući Europu da udvostruči svoje napore jer su se Sjedinjene Države odlučile povući s mnogih od tih područja.

Španjolska je jedna od najglasnijih europskih zagovornica širenja trgovine i tretiranja Kine kao strateškog partnera, a ne kao gospodarskog i geopolitičkog suparnika, kako je vidi Trump.