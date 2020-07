Cijeli incident zabilje\u017een je i u videu, a oglasio se i Klini\u010dki centar Vojvodina. Osudili su njeno pona\u0161anje kao i izjave, a Espreso donosi kako \u0107e je poslodavac prijaviti Lije\u010dni\u010dkoj komori radi utvr\u0111ivanja eti\u010dkog postupanja, a Komora joj ima pravo oduzeti licencu, odnosno mogu joj zabraniti rad.

'You are black krava!' - Liječnica vrijeđala tamnoputu studenticu

“You go out because corona is now. You go out! Fuck you!”, sipala je rasistička liječnica studentici iz Irske, a poslodavac ju je prijavio Liječničkoj komori i prijeti joj oduzimanje licence

<p>Specijalistica interne medicine, <strong>dr. Milena Šćekić </strong>iz Kliničkog centra Vojvodine izvrijeđala je studenticu iz Irske na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Milena Šćekić je tamnoputu studenticu zatekla i lifut u ponedjeljak i naredila joj da izađe iz lifta zbog korona virusa.</p><p>Djevojka joj je odgovorila da se već vozila s drugim ljudima u liftu i da ne razumije zašto mora izaći, na što joj je Milena Šćekić na engleskom rekla - “You go out because corona is now. You go out! Fuck you!”</p><p>Potom je u lift ušla još jedna osoba, pa je studentica pitala liječnicu zašto s tom osobom nema problem, a s njom ima. Liječnica joj je rekla: ’With you I have a problem because you are a black krava.’’ (S tobom imam problem jer si crna krava), javlja <a href="https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3208502-doktorka-kc-vojvodine-napala-i-vredjala-studentkinju-iz-irske-u-liftu-you-are-a-black-krava" target="_blank">Telegraf</a>.</p><p>Cijeli incident zabilježen je i u videu, a oglasio se i Klinički centar Vojvodina. Osudili su njeno ponašanje kao i izjave, a Espreso donosi kako će je poslodavac prijaviti Liječničkoj komori radi utvrđivanja etičkog postupanja, a Komora joj ima pravo oduzeti licencu, odnosno mogu joj zabraniti rad.</p><p>Irska studentica je u Novom Sadu u programu razmjene studenata i nakon obajve videa na društvenim mrežama dobila je veliku podršku javnosti.</p>