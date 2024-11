Za 7000 osječkih umirovljenika uskoro kreće isplata povećanih božićnica: Evo koliko će iznositi

Prve povećane isplate božićnica za oko 7.000 osječkih umirovljenika prema popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kreću već početkom prosinca, najavljeno je u petak na konferenciji za novinare u Osijeku.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić najavio je da će pravo na božićnice ostvariti umirovljenici s mirovinom do 470 eura i da će se božićnice, ovisno o visini mirovine, kretati od 40 do 80 eura pri čemu će iznos biti raspoređen prema razredima mirovinskih primanja.

- Za umirovljenike s mirovinama do 160 eura božićnica će iznositi 80 eura, za one s mirovinama od 160 do 300 eura božićnica će iznositi 55 eura, a za one s mirovinama između 300 i 470 eura božićnica će biti 40 eura - izvijestio je Radić.

Također je najavio da su božićnice osigurane i za socijalno ugrožene osobe korisnike naknada za troškove stanovanja, korisnike pučke kuhinje i beskućnike i to u iznosu od 40 eura, te djecu korisnike inkluzivnog dodatka čija će božićnica iznositi 55 eura.

- Ukupno će božićnicama ove godine biti obuhvaćeno oko 9.000 osoba, a za ovu namjenu je iz gradskog proračuna osigurano 470.000 eura. Zbrajanjem ovogodišnjih iznosa uskrsnica i božićnica radi se o iznosu od 840.000 eura što je ujedno i povećanje od 127 posto u odnosu na 2023. - rekao je Radić.

Istaknuo je da su u ovoj godini za skrb i brigu o umirovljenicima osigurali 915.000 eura što je povećanje od 33 posto u odnosu na 2021. kada je gradonačelnik preuzeo dužnost vođenja Gradske uprave.

Pročelnica osječkog Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Romana Kovačević kazala je da nakon isplate božićnica umirovljenicima s popisa HZMO-a idu i isplate svima onima koji se prijave, a čiji će iznosi sjesti na njihove tekuće račune.

- Za božićnice se mogu prijaviti korisnici mirovina koji pored hrvatske imaju i inozemnu mirovinu, korisnici koji primaju samo inozemnu mirovinu ili korisnici mirovina koji dodatno rade, uz uvjet da im ta mirovinska primanja ne prelazi iznos od 470 eura. Rok prijave je do 23. prosinca a uz prijavu se trebaju priložiti i dokazi o mirovinama - rekla je Kovačević.