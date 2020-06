'Za 751 umjetnika osigurali smo 6,7 milijuna kuna potpora...'

Ministrica ističe da je generalno kriterij bio jednak kao i za sve ostale, trebalo je dokazati prestanak aktivnosti ili smanjeni opseg aktivnosti zbog Covida-19

<p>Ministrica kulture <strong>Nina Obuljen Koržinek </strong>istaknula je u četvrtak da je za 751 umjetnika osigurano nešto malo više od 6,7 milijuna kuna potpora, te će im se jednokratno isplatiti po 10.000 kuna za višu, odnosno po 5000 kuna za nižu kategoriju, ovisno o ostvarenim prihodima u prošloj godini. </p><p>"Ovaj natječaj kojeg smo danas objavili rezultate odnosi se na one umjetnike koje smo nazivali trećom skupinom umjetnika, znači one koji nisu bili do sada obuhvaćeni mjerama Ministarstva kulture niti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje", istaknula je Obuljen Koržinek.</p><p>Naime, ukupno se prijavila 31 umjetnička strukovna udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice i ovim javnim pozivom odobrena su im namjenska sredstva u ukupnom iznosu od 6.715.000 kuna za isplatu jednokratne potpore za 751 njihovog člana.</p><p>Obuljen Koržinek kaže kako su više puta javno komunicirali da su imali poteškoće jer ne postoji nikakav registar niti popis. </p><p>"Željela bih se u prvom redu zahvaliti strukovnim udrugama koje su zajedno s nama razradile kriterije, na temelju tih kriterija pozvali su svoje članove, napravili su izbor onih koji ispunjavaju kriterije i sad smo odobrili te potpore. Znači, 31 udruga, 751 umjetnik i nešto malo više od šest milijuna i sedamsto potpora", istaknula jeministrica kulture.</p><p>Rekla je da su odlučili, s obzirom da je prošlo neko vrijeme, ne ići s mjesečnim nego s jednokratnim isplatama.</p><p>Dodaje da će se isplatiti 10.000 kuna za višu, odnosno 5000 kuna za nižu kategoriju, ovisno o prihodima koji su ostvareni u prošloj godini. </p><p>Ministrica ističe da je generalno kriterij bio jednak kao i za sve ostale, trebalo je dokazati prestanak aktivnosti ili smanjeni opseg aktivnosti zbog Covida-19.</p><p>"Drago mi je da smo uspjeli ovim tipom potpore ipak obuhvatiti i 'freelancere', odnosno honorarce, a naravno, kao što smo već komunicirali, mi smo već u drugoj fazi naših mjera. Dakle, raspisali smo i poduzetništvo i kulturu online i počeli smo sa reprogramiranjem programskih sredstava Ministarstva kulture, tako da se zapravo polako vraća i kulturna produkcija u život", poručila je ministrica kulture.</p><p>Na pitanje novinara o kojim je udrugama riječ, rekla je da su to strukovne udruge iz pet naših ključnih područja - znači filmsko područje, izvedbeno područje, znači kazalište, glazba, književno područje i prevodilaštvo i vizualne umjetnosti odnosno primijenjene umjetnosti. </p>