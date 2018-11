Pomogao je uhvatiti napadača: Skupili su novac za beskućnika

Deseci tisuća dolara prikupljeni su za hrabrog beskućnika koji je htio pomoći policiji za vrijeme smrtonosnog napada nožem u Melbourneu prošli petak.

Napadač Hassan Khalif Shire Ali, 30, zapalio je svoj automobil prije nego što je na smrt izbo starijeg muškarca i ranio druge dvije osobe u središnjem poslovnom dijelu australskoga drugog po veličini grada.

Michael Rogers, nazvan "Čovjek s kolicima" gurnuo je kolica za kupnju u napadača naoružanog nožem dok su ga dvojica policajaca pokušala razoružati.

Emergency services are asking people to avoid the Bourke St Mall.



We are hearing reports of a car on fire.

📷@meegslouise pic.twitter.com/OSdSHFxESH