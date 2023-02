Za cijelu Hrvatsku na snazi je meteoalarm: Past će do 25 cm snijega, opasnost od jake bure!

U subotu je u većini zemlje bilo oblačno s kišom. Nakon sunčanog i toplog tjedna, meteorolozi su najavili promjenu vremena koja je počela već danas, a slično će se nastaviti i sutra.

Kako javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), sutra će također biti oblačno, a u unutrašnjosti će biti i susnježica sa snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača. U gorju će ponegdje pasti i više od 25 cm snijega.

- Na Jadranu kiša, u Dalmaciji i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a na sjevernom će dijelu lokalno biti i snijega nošenog burom. U unutrašnjosti Dalmacije popodne i navečer susnježica i snijeg. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna, na sjevernom i orkanska bura, a na južnom dijelu olujno jugo - navode iz DHMZ-a.

Jutarnja temperatura zraka ići će od -2 do 2, a na Jadranu između 5 i 11 °C. Najviša dnevna uglavnom od 0 do 4, a na Jadranu od 6 °C na sjevernom do 15 °C na krajnjem jugu.

Na snazi je za sutra i meteoalarm za cijelu Hrvatsku zbog jakog vjetra, ali i snijega, kiše i grmljavinskog nevremena.

Foto: screenshot/dhmz

Zbog jake bure crveni meteoalarm

Oko vremena sutra oglasili su se i iz Civilne zaštite. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za sutra (26. veljače) crveno upozorenje za zapadnu obalu Istre, riječku regiju, područje Kvarnera i Velebitskog kanala te Sjevernu Dalmaciju.

Riječku regiju zahvatit će jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima vjetra većima od 120 km/h. Zapadnu obalu Istre i područje sjeverne Dalmacije također će zahvatiti vrlo jaka, mjestimice olujna bura s udarima vjetra do 120 km/h.

Područje Kvarnera zahvatit će vrlo jaka i olujna bura s najjačim udarima vjetra do 150 km/h, dok se vrlo jaka i olujna, mjestimice i orkanska bura s udarim vjetra do 165 km/h očekuje i na području Velebitskog kanala.

Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Poduzmite mjere za samozaštitu obzirom da postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom. Savjetujemo da izbjegavate putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu.

Za ličko područje za sutra je izdano narančasto upozornje zbog jakog, u višim predjelima na udare i olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, s udarima do 65 km/h. Narančasto upozornje izdano je i za srednju i južnu Dalmaciju zbog jakog i olujnog juga koje će u psolijepodnevnim i večernjim satima okrenuti na buru.

Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.

