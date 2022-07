Za cijelu Hrvatsku na snazi je meteoalarm, prijeti nevrijeme u nekoliko regija i toplinski valovi

Tijekom noći je stanovnike Zagreba i okolice probudilo jako grmljavinsko nevrijeme. Slično vrijeme očekuje se i tijekom dana, a na snazi su i meteoalarmi.

Lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme, osobito u Slavoniji. U Dalmaciji duž obale i dalje sunčano, u Zagori su mogući lokalni popodnevni pljuskovi.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a duž obale jugozapadni i sjeverozapadni koji će na sjevernom Jadranu okrenuti na buru i jačati.

Najviša dnevna temperatura u središnjim i gorskim područjima između 25 i 30, u Slavoniji do 33, a duž obale i u unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 36 Celzijevih stupnjeva.

Na snazi je i dalje upozorenje na toplinske valove. Za Knin i Rijeku je izdano upozorenje na umjerenu opasnost, dok je za Split i Dubrovnik izdano upozorenje na veliku opasnost od toplinskih valova.

DHMZ je na stranicama objavio i kako je za cijelu Hrvatsku u utorak izdan meteoalarm - za većinu zemlje žuti, koji znači da je vrijeme potencijalno opasno, dok je narančasti izdan za osječku, splitsku i dubrovačku regiju te Velebitski kanal. Upozorenja se odnose na grmljavinsko nevrijeme, visoke temperature te jak vjetar.

U srijedu bolje vrijeme

U srijedu nas očekuje bolje vrijeme, bit će pretežno sunčano, povremeno s naoblakom. Još je ponegdje moguće i malo kiše, osobito na istoku zemlje te u gorskim predjelima, a poslijepodne na krajnjem jugu zemlje u obliku lokalnih pljuskova.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura te sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27, a najviša dnevna od 26 do 31 na kopnu te od 31 do 35 °C duž obale, izvijestio je DHMZ.

Za srijedu je izdano i upozorenje na umjerenu opasnost od toplinskih valova za Split i Dubrovnik.

Što se tiče meteoalarma, u srijedu će na snazi biti samo žuti i to za riječku regiju, Kvarner i Velebitski kanal.

Najčitaniji članci