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Za cijelu Virovotičko-podravsku županiju proglasili prirodnu nepogodu zbog suše...

Piše HINA,
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Za cijelu Virovotičko-podravsku županiju proglasili prirodnu nepogodu zbog suše...
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Suša je posljedica izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom srpnja i kolovoza

Virovitičko- podravski župan Igor Andrović proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područje cijele županije, odnosno tri grada i 13 općina, nakon što su visoke temperature i nedostatak oborina u srpnju i kolovozu prouzročili velike štete u poljoprivredi i ribnjačarstvu.

Prirodna nepogoda, proglašena na prijedlog gradova i općina, odnosi se na područje Virovitice, Slatine i Orahovice te općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci.

Suša je posljedica izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom srpnja i kolovoza, a velike materijalne štete zabilježene su na jarim poljoprivrednim kulturama, među kojima su ratarske, povrtlarske, industrijske i voćarske kulture.

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Štete su nastale i na trajnim nasadima, livadama i pašnjacima te u ribnjačarstvu.

Gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dužna su u roku od 15 dana od proglašenja prirodne nepogode izraditi prvo priopćenje s procjenom ukupne štete.

Izvješća će putem Registra šteta dostaviti Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda.

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