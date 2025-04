Za dio zemlje izdali narančasti alarm, temperature idu do 27°C. Evo što nas čeka do kraja tjedna

Nakon toplog i oblačnog utorka, niti srijeda neće biti ništa drugačija. DHMZ najavljuje pretežno sunčano vrijeme, a mjestimično je moguća i kiša. Na Jadranu se očekuje olujno jugo. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu od 13 do 17 °C. Najviša dnevna između 19 i 24 °C, na istoku malo viša.

DHMZ je za sutra izdao i narančasto upozorenje za cijelu obalu.

Foto: DHMZ

Detaljniju prognozu za HRT je dao meteorolog Izidor Pelajić.

- U srijedu u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz mnogo sunčanih sati još toplije nego u već iznadprosječno toplu utorak. Uz umjeren jugoistočni, istočni ili južni vjetar od najnižih oko 10 °C temperatura će rasti do 25 °C, ponegdje moguće i 27 °C - najavio je.

Središnju Hrvatsku očekuje sunčano vrijeme, a poslijepodne i lokalna naoblaka, pogotovo oko Karlovca.

- Za razliku od kišovitog utorka, u srijedu će na sjevernom Jadranu kiša uglavnom izostati i bit će barem djelomice sunčano. Podjednako i u malo oblačnijoj Gorskoj Hrvatskoj, gdje bi još i do sredine dana mogla pasti pokoja kap kiše. I dalje relativno vjetrovito, u gorju uz umjeren do jak jugoistočni vjetar, a na moru većinom jako i olujno jugo te umjereno valovito i valovito more. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15 °C, a najviša dnevna oko 20 °C - kazao je.

Krajnji jug Hrvatske popodne očekuje oblačno vrijeme uz moguću kišu i olujno jugo.

Foto: DHMZ

Kakav nas ostatak tjedna čeka?

- Na kopnu idućih dana promjenjivo i nestabilno, povremeno s mjestimičnom kišom, osobito potkraj četvrtka i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će slab i umjeren južni i jugozapadni vjetar, na istoku češće jugoistočni. Bit će manje toplo nego u srijedu, no većini vjerojatno ugodno, osobito za sunčaniji vikend - rekao je prognostičar.

- Jadran očekuje olujno jugo koje će do petka oslabjeti. Kiša se očekuje u četvrtak i petak ujutro, a nakon toga sunčaniji vikend i Uskrs. - zaključio je Izidor Pelajić.

Detaljnije o vremenu pročitajte ovdje.