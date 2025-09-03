Obavijesti

News

Komentari 0
NASTALA MATERIJALNA ŠTETA

Za dlaku izbjegao tragediju: Autom prelazio prugu u Donjoj Stubici, na njega naletio vlak!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Za dlaku izbjegao tragediju: Autom prelazio prugu u Donjoj Stubici, na njega naletio vlak!
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Muškarac iz Bangladeša (35) dobio je zbog svega novčanu kaznu

Bangladešanin je automobilom prelazio željezničku prugu bez da se prije zaustavio, pa je na njega naletio putnički vlak. Srećom, nastala je samo materijalna šteta. Kako je krapinsko-zagorska policija priopćila, danas oko 6,45 sati u Donjoj Stubici, na prijelazu ceste preko željezničke pruge bez uređaja za zatvaranje prometa, došlo je do prometne nesreće s materijalnom štetom.

NIJE BILA VEZANA Kod Varaždina ozlijeđena žena: Autom sletjela s ceste i zabila se u ogradu, prevezena u bolnicu
Kod Varaždina ozlijeđena žena: Autom sletjela s ceste i zabila se u ogradu, prevezena u bolnicu



- Do nesreće je došlo kada je 35-godišnji državljanin Bangladeša upravljao osobnim automobilom iz smjera naselja Vukšinec prema centru Donje Stubice. Bez da se zaustavio, prelazio je prugu u trenutku kad je prema njemu dolazio putnički vlak koji je udario prednjim dijelom u stražnji dio automobila - priopćili su iz policije. Vlakom na relaciji Gornja Stubica - Zabok upravljao je 41-godišnjak.

STRAŠNO VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!



U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a željeznički promet bio je obustavljen od 6,45 do 8,30 sati.

35-godišnjaku je na mjestu događaja izdana novčana kazna prema članku 138. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, primjenom članka 293. stavka 1. ZSPC-a.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!
STIGLA I KRIM POLICIJA

STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici. Pretresao se svaki kutak kuće u kojoj su živjeli supružnici; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta
FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo
PRONAŠLI TIJELO NESTALE ŽENE

FOTO UŽASA Ovdje je u Slavoniji pronađeno raskomadano tijelo

Nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Kako neslužbeno doznajemo, ostaci njeziog tijela pronašli su u septičkoj jami
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025