Muškarac iz Bangladeša (35) dobio je zbog svega novčanu kaznu
Za dlaku izbjegao tragediju: Autom prelazio prugu u Donjoj Stubici, na njega naletio vlak!
Bangladešanin je automobilom prelazio željezničku prugu bez da se prije zaustavio, pa je na njega naletio putnički vlak. Srećom, nastala je samo materijalna šteta. Kako je krapinsko-zagorska policija priopćila, danas oko 6,45 sati u Donjoj Stubici, na prijelazu ceste preko željezničke pruge bez uređaja za zatvaranje prometa, došlo je do prometne nesreće s materijalnom štetom.
- Do nesreće je došlo kada je 35-godišnji državljanin Bangladeša upravljao osobnim automobilom iz smjera naselja Vukšinec prema centru Donje Stubice. Bez da se zaustavio, prelazio je prugu u trenutku kad je prema njemu dolazio putnički vlak koji je udario prednjim dijelom u stražnji dio automobila - priopćili su iz policije. Vlakom na relaciji Gornja Stubica - Zabok upravljao je 41-godišnjak.
U nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a željeznički promet bio je obustavljen od 6,45 do 8,30 sati.
35-godišnjaku je na mjestu događaja izdana novčana kazna prema članku 138. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, primjenom članka 293. stavka 1. ZSPC-a.