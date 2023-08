Za dvije regije narančasti alarm za petak: Sutra novo nevrijeme, jaka kiša može donijeti poplave

Pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno poneki pljusak i grmljavina, osobito u gorju i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak, a na Jadranu i umjeren do jak južni i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog saveza za četvrtak.

Foto: DHMZ

Petak nam pak donosi značajnu promjenu vremena. Naoblačenje s kišom i pljuskovima već prijepodne na sjevernom Jadranu, do kraja dana proširit će se na veći dio zemlje. Mjestimice pljuskovi mogu biti jače izraženi, a ponegdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, uz izraženije pljuskove jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana u okretanju na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 27 do 32 °C.

Foto: DHMZ

Na obilnu oborinu treba se pripremiti i u Dalmaciji u noći na subotu i tijekom subote. Kako bi u kratkom periodu mogla pasti veća količina kiše, postojat će velika opasnost od bujičnih i urbanih poplava. Lokalno je moguće olujno nevrijeme. Osjetno će osvježiti, osobito u unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

Nestabilno će biti i tijekom nedjelje, prognozira Tea Bleažević.

Za sutra je u cijeloj Hrvatskoj označen žuti alarm dok za zagrebačku i karlovačku regiju vrijedi narančasti alarm zbog moguće obilne kiše i grmljavinskog nevremena.