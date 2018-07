Za klijente Croatia osiguranja: Ušteda na gorivu do 400 kuna

Na primjer, troškovi samo za gorivo prosječnog obiteljskog automobila godišnje mogu iznositi između 10 i 12.000 kuna. Riječ je o iznosu koji na gorivo potroši većina kućanstava koji u prosjeku s automobilom godišnje prijeđu najmanje 12 tisuća kilometara.

Dobra je vijest da klijenti Croatia osiguranja tu potrošnju mogu smanjiti ako se uključe u program pogodnosti Dobra prilika. Naime, klijenti koji u Croatia osiguranju ugovore policu auto, zdravstvenog, životnog ili imovinskog osiguranja i učlane se u program pogodnosti Dobra prilika samo na Croduxovim benzinskim servisima ostvaruju popust na gorivo s kojim je moguće na godišnjoj bazi uštedjeti i do 400 kuna.

Dobra prilika je program kroz koji Croatia osiguranje svojim klijentima omogućuje popuste i pogodnosti kod više od 80 tvrtki partnera. Klijenti koji su s Croatia osiguranjem ugovorili policu Obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti mogu ostvariti popuste na usluge vezane za svoja vozila, a oni koji imaju policu životnog ili zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti popuste kod partnera koji nude usluge i proizvode vezane za zdravlje i zdrav život. Klijenti koji su ugovorili policu Croatia Imovina mogu ostvariti pravo na usluge i proizvode tvrtki partnera koji su vezani za uređenje doma i potrebe kućanstva, a svi mogu ostvariti popust na gorivo na benzinskim servisima Croduxa. Popis svih tvrtki kod kojih se mogu ostvariti popusti možete pronaći ovdje.

Osim što mogu ostvarivati popuste kod tvrtki partnera programa Dobra prilika, poput popusta na gorivo u Croduxu, korisnici programa svaki mjesec mogu sudjelovati u nagradnim natječajima i osvajati vrijedne nagrade. Sve što trebate napraviti kako biste sudjelovali u programu je registrirati se kod svog prodajnog predstavnika ili na web stranici www.crosig.hr.

Nakon toga, na kućnu adresu dobit ćete korisničku karticu i popis tvrtki kod kojih možete ostvariti popuste – bez skupljanja i preračunavanja bodova, samo se zaputite do neke od tvrtki partnera i ostvarite popuste! Želite li se osigurati u Croatia osiguranju, posjetite najbližu poslovnicu ili nazovite na besplatni broj 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati.



