Za maske koje ubijaju koronu postoji lista čekanja: Razgrabile se u samo nekoliko dana

Masku se može koristiti više puta dok se fizički ne uništi, ne polije vodom ili značajno ne zaprlja. Nakon nošenja treba je odložiti na 40 minuta kako bi svojstva materijala neutralizirala patogene

<p>Maske izraelskog proizvođača, napravljene od bakar oksida s antivirusnim i antibakterijskim svojstvima, na hrvatskom su se tržištu pojavila prije nekoliko dana, a već su razgrabljene. <strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3876746/nisu-ni-stigle-a-vec-su-razgrabljene-maske-koje-ubijaju-koronavirus-rasprodane-u-rekordnom-roku/">RTL</a></strong> piše kako je u jednoj ljekarni u Zagrebu stiglo više od tisuću komada koje su rasprodane u rekordnom vremenu, a za novu pošiljku već postoji lista čekanja. </p><p>- Traže ili one maske s bakrom ili one izraelske maske jer većina ljudi je čula nešto o tome na televiziji. Neki razumiju otprilike o čemu se radi. Neki samo znaju da su to višekratne maske koje mogu koristiti više puta pa računaju da će im biti isplativije - rekla je za <strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3876746/nisu-ni-stigle-a-vec-su-razgrabljene-maske-koje-ubijaju-koronavirus-rasprodane-u-rekordnom-roku/">RTL</a></strong> magistra farmacije, <strong>Marina Marušić Fojs</strong>. </p><p>Masku se može koristiti više puta dok se fizički ne uništi, ne polije vodom ili značajno ne zaprlja. Nakon nošenja treba je odložiti na 40 minuta kako bi svojstva materijala neutralizirala patogene, rekli su nam ranije iz tvrtke Rinigard, koja je uvoznik ovih maski.</p><p>- To je troslojna maska koja ima unutarnji i vanjski sloj impregniran sa bakar oksidom. Taj bakar oksid djeluje antivirusno i antibakterijski, a to je to svojstvo koje onda omogućava da se ta maska može više puta koristiti zato što s eona neće sama onečistiti, zaprljati sa tim virusnim materijalom - rekla je Marušić Fojs.</p><p>U Ministarstvu zdravstva kažu kako još provjeravaju ovu masku. Ističu da, recimo, obična zaštitna maska spada u klasu rizika I. te je za nju dovoljno da proizvođač jamči da je proizvedena sukladno zahtjevima i propisima. Maske klase rizika III., u koju spada i nova maska s bakar oksidom, moraju proći rigorozniju provjeru.</p>