\u0160to navodi osobu, novinara, da ode u neki rat. Koji je motiv?

- Potreba za biti ondje. Vidjeti. Mo\u0107i ispri\u010dati iz prve ruke \u0161to se doga\u0111a, biti svjedokom. Prijaviti, odnosno izvijestiti o u\u017easu, o boli. Pri\u010dati o njima. Nau\u010diti iz toga ne\u0161to, nau\u010diti lekciju, tako\u0111er onu moralnu. Brojni su razlozi odlaska. Adrenalin, napetost koju osje\u0107a\u0161 kada si mlad. Osje\u0107aj te napetosti, kada pucaju a ne ubiju te. To je jedan poseban osje\u0107aj zadovoljstva. Postoji i komponenta avanturizma, adrenalina koji proizlazi iz nje. No prije svega to ti je posao. Ti si ratni izvjestitelj i to mora\u0161 raditi na najbolji mogu\u0107i na\u010din. Vukovar je bio izazov,\u00a0 bilo je opasno, pa nitko nije i\u0161ao onamo. Zato sam si rekao da ja moram biti ondje. Jako je malo nas izvjestitelja u\u0161lo u Vukovar kako bi smo pri\u010dali svijetu \u0161to se doga\u0111a.To je bio na\u0161 profesionalni ponos. Re\u0107i \u201ebio sam u Vukovaru i pri\u010dao \u0161to se ondje doga\u0111a\u201c.

Jeste li u nekom trenutku pomislili da biste mogli poginuti?

- Uvijek sam mislio da mogu poginuti (smijeh). To je dio posla, ne\u0161to normalno. Kada prihvati\u0161 taj posao to ti je uklju\u010deno. Tijekom rata u Jugoslaviji ubijeno je 56 novinara. Mojih prijatelja je ondje bilo desetak. Sje\u0107am se mjesta Gornji Radi\u0107i gdje smo bili. Idu\u0107i dan je do\u0161la danska televizijska ekipa i poginula. Takvi slu\u010dajevi nisu bili neobi\u010dni. Za ratno izvje\u0161tavanje smo zara\u0111ivali puno novaca i riskirali \u017eivot.

Odande ste javljali o \u201ehrvatskom Staljingradu\u201c, a kolega Gervasio je u novinama Heraldo de Arag\u00f3n objavio izvje\u0161taj pod naslovom \u201eHrvatski Alamo\u201c. Kako je bilo pod opsadom?

- Konstantno smo bili zasuti\u00a0bombama. Na glavnoj ulici Vukovara svakih bi 30 sekundi pala po jedna bomba. Bum, bum, bum... Bio je to nevjerojatan nesrazmjer snaga. To te obilje\u017ei za \u010ditav \u017eivot. Ja sam kao ratni dopisnik bio u te\u0161kim, pogibeljnim situacijama, no ovo mi je bilo najtu\u017enije iskustvo.

Boravili ste u podrumu hotela \u201eDunav\u201c dok su padale bombe. U jednom trenutku ste krenuli prema van...

- Bilo mi je dosta svega. Dolje je jako smrdjelo, zaudaralo je na mokra\u0107u. Sjedili smo na podu pored toaleta. Bilo je upla\u0161enih ljudi koji su povra\u0107ali, neki su bili pijani i tako\u0111er povra\u0107ali. Nisam htio ostati ondje. Htio sam oti\u0107i gore i udahnuti svje\u017ei zrak. Oku\u0161ati sre\u0107u. Gore je postojalo jedno, pomalo za\u0161ti\u0107eno mjesto od bombi,\u00a0 pa sam htio spavati. A Gervasio je, poput sestre milosrdnice, vikao \u201eArturo, silazi\u201c. Ja sam se odupirao. Odlu\u010dio je ostati sa mnom pa mi rekao svoju poznatu re\u010denicu: \u201eUbiju li me no\u0107as tvojom krivnjom, nikada ti to ne\u0107u oprostiti\u201c.

U to vrijeme nije bilo mobitela, interneta, satelita i druge opreme kojom se slu\u017ee novinari. Kako ste izvje\u0161tavali? Gervasio je pri\u010dao kako je postojao jedan telefon hrvatske vojske s kojega je imao minutu da izdiktira tekst u redakciju.

- Ja sam tako\u0111er koristio taj telefon. Naravno, tada nije bilo mobitela, nije bilo ni\u010dega. Zbog toga smo morali odlaziti u Osijek kako bi smo slali materijal, to je bilo mjesto najbli\u017ee Vukovaru od kuda se mogao emitirati materijal.

Je li bilo te\u0161ko ispri\u010dati publici u \u0160panjolskoj \u0161to se doga\u0111a? Jesu li ljudi ondje razumjeli \u0161to se zbiva u biv\u0161oj Jugoslaviji?

- Smatram da sam im dobro objasnio. Radio sam puno reporta\u017enih pri\u010da, izvje\u0161tavao za dnevnik, pravio tjedne pri\u010de. Bile su to reporta\u017ee u trajanju od 15 do 20 minuta gdje sam detaljno obja\u0161njavao za\u0161to je izbio rat. Nije bilo te\u0161ko. Bila je jedna dobra stvar \u2013 Hrvati su nam olak\u0161avali posao. Srbi nam nisu dopu\u0161tali rad, nisu nam dopu\u0161tali da s njima idemo na front, a Hrvati jesu.\u00a0

Kako to obja\u0161njavate?

- Hrvatima je bilo u interesu da se vidi kako im je te\u0161ko, kroz kakav horor prolaze, kako ih zlostavljaju i napadaju. Na\u0161e prisustvo je bilo dobro za Hrvatsku jer smo pokazivali svijetu ubojstva i genocid. Ja sam bio na svim rati\u0161tima te jeseni (1991.), u borbama, prilikom hrvatskog napredovanja i povla\u010denja. Dolazio sam s prevoditeljicom jer nam je bio dopu\u0161ten boravak na hrvatskoj strani. Bio sam tako u Petrinji, gdje smo snimili u\u017eivo ranjavanje u nogu jednog branitelja, te njegovo izvla\u010denje, \u0161to je kasnije postao poznati uradak. Bje\u017eali smo pred srpskim tenkovima, prelazili most...Sve nam je to bilo dopu\u0161teno snimati, imao sam autorizaciju.\u00a0 Za novinara je fantasti\u010dno kada mo\u017ee raditi tako. To je bio posljednji rat u kojem se moglo tako raditi.

Kakva su vam iskustva iz drugih ratova?

- U Zaljevskom ratu nam, recimo, Amerikanci nisu dopu\u0161tali rad. Gotovo ni\u0161ta nismo smjeli snimati niti prisustvovati. Zbog toga sam zauvijek zahvalan hrvatskoj vladi \u0161to je dopu\u0161tala rad novinarima. Zbog toga smo i postali prijatelji ljudima s kojima smo\u00a0 boravili u istim skrovi\u0161tima, rovovima...Kada si im tako blizu pro\u017eivljava\u0161 sve to s njima, zna\u0161 im imena i prezimena. Danas se vi\u0161e iz gotovo niti jednog rata ne mo\u017ee tako izvje\u0161tavati. Jako je malo mjesta gdje jo\u0161 uvijek novinari mogu biti na licu mjesta i vidjeti \u0161to se doista doga\u0111a.

Jedna od osoba kojih se sa sjetom prisje\u0107ate, i koja zauvijek \u017eivi u knjizi \u201eTeritorij Koman\u010da\u201c, je vojnik nadimka \u201eSeks\u00a0Simbol\u201c. Tko je on bio?

- Prozvali smo ga tako, Seks\u00a0Simbol, i nikada nismo saznali njegovo pravo ime. Bio je vjerojatno najzgodniji Hrvat u \u010ditavom ratu. Neka vrsta tamnoputog Brad Pitta s kosom do ramena. Zapamtio sam, iz nekog razloga, potplate njegovih gotovo novih \u010dizama. Nije imao vremena niti istro\u0161iti ih. Nisam ga vi\u0161e vidio nakon \u0161to sam ga fotografirao za posljednju reporta\u017eu odande. No nisam ga zaboravio. Premda je bio visok, zgodan i sna\u017ean, kao vojnik je bio totalno nespretan. Jednog dana smo kamerman M\u00e1rquez i ja oti\u0161li u ophodnju s njime kroz kukuruzi\u0161te. Najednom smo se smrzli, ostali kao ukopani, jer je 'gad' nagazio na minu. I to metar ispred nas. Nikada ne\u0107u zaboraviti izgled te mine. Okrugla, veli\u010dine dva dlana, obojena u sme\u0111e, s tri \u0161arafa detonatora. Bila je to, sre\u0107om, protutenkovska mina pa je za detonaciju bila potrebna ve\u0107a te\u017eina od jednog \u010dovjeka. M\u00e1rquez mu je, sti\u0161\u0107u\u0107i kameru, a slabih \u017eivaca, psovao sve po spisku, no Seks\u00a0Simbol je to sve prihvatio kao \u0161alu. Smijao se, jako zadovoljan. \u201eI am very lucky\u201c, rekao je. No sve se promijenilo idu\u0107i dan kada je nagazio na drugu. \u010cini se kao \u0161ala, no istina je. I\u0161ao je u novu ophodnju pa opet stao na minu. Bio je jasno predani gazitelj mina. Ro\u0111en da bi ih gazio. No nesre\u0107a je bila \u0161to je ovaj put rije\u010d bila o protupje\u0161a\u010dkoj mini. Raznijela ga je u komadi\u0107e. M\u00e1rquez i ja taj put nismo bili u ophodnji s njime. Kada su nam javili \u0161to se dogodilo jako smo \u017ealili, te te\u0161ko preboljeli njegovu pogibiju jer je bio sjajan momak. Da nije bilo tog rata mo\u017eda bi, zbog svog izgleda, bio napunio Hrvatsku lijepom djecom. Danas bi imao oko 60 godina i dugu kosu punu sijedih.

Kakvo je bilo psiholo\u0161ko stanje branitelja Vukovara i civila s kojima ste boravili dok su padale granate a pribli\u017eavao se njihov kraj?

- Bilo je svega. Bilo je onih koji su bili moralno uni\u0161teni, iscrpljeni, koji su htjeli oti\u0107i odande, onih koji su smatrali da im je sudbina i du\u017enost braniti Hrvatsku u tom trenutku. Ono \u0161to me je najvi\u0161e impresioniralo iz tog rata, bilo je ono \u0161to sam vidio u jednom selu, zaboravio sam mu ime, tijekom napada. Bila je ondje hrvatska vojna jedinica sastavljena od u\u010denika jedne \u0161kole a zapovjednik im je bio njihov profesor. A medicinske sestre su bile sestre jednoga od njih. To su bili dje\u010daci od 15 ili 16 godina. Ne mo\u017ee\u0161 ostati ravnodu\u0161an na takve stvari, to te emotivno dirne, bez obzira \u0161to si iskusan novinar koji je pro\u0161ao brojne ratove. Neizbje\u017eno osjeti\u0161...ne znam da li simpatiju, no svakako empatiju prema tim ljudima. Ma kako ne bih osje\u0107ao simpatije prema toj djeci? Znam da je u ratu sve relativno, da su Srbi imali svoje razloge, da su se sje\u0107ali usta\u0161a, da su strahovali da im se ne dogodi ne\u0161to...da svatko ima svoje razloge. No u tom trenutku ja sam bio s Hrvatima, izvje\u0161tavao o njima.

Kako su vam djelovali tijekom tih borbi, kada su izgledi u preokret situacije bili slabi?

- Borili su se jako dobro, bili su to u\u010denici, ve\u0107ina golobradi mladi\u0107i, no borili su se poput profesionalaca. Bili su izuzetno hrabri. Sr\u010dano su se borili. Mitraljezima se suprotstavljali tenkovima. Ru\u0161ili srpske avione lakim oru\u017ejem. Za tako ne\u0161to mora\u0161\u00a0 biti stvarno hrabar.

U svojim zapisima \u010desto se prisje\u0107ate i prevoditeljice Jadranke.

- Itekako se sje\u0107am te izuzetno hrabre \u017eene. Kada je do\u0161la u Vukovar s nama imala je crnu kosu. Kada ga je napustila kosa joj je bila siva. Tijekom tih dana je posjedila. Sada \u017eivi u SAD-u. Sje\u0107am se njenog izraza lica, punog u\u017easa, kada bi pala bomba ili kada se govorilo da dolaze Srbi. Stezao se obru\u010d oko Vukovara a ja sam joj rekao tada da po\u0111e s nama, jer da iz skrovi\u0161ta u kojem smo bili vi\u0161e nikada iza\u0107i \u017eiva. Rekao sam da je potrebno probiti obru\u010d i iza\u0107i...Nikada ne\u0107u zaboraviti njeno lice. Puno je takvih sje\u0107anja. I sva su gorka, mu\u010dna.

Kakav je bio va\u0161 posljednji dan u Vukovaru, kakav je bio izlazak uo\u010di pada?

- Mi smo\u00a0bili posljednji novinari koji su iza\u0161li odande. Nakon nas vi\u0161e nitko nije iza\u0161ao iz Vukovara. Htjeli smo \u017eivjeti, nismo htjeli umrijeti. Ve\u0107 smo bili dugo vremena ondje a imali smo materijal kojeg smo morali emitirati, imali smo snimke koje je trebalo prikazati svijetu. Zato smo morali i\u0107i u Osijek i slati od tamo. Da smo ostali du\u017ee u Vukovaru nikada ne bi smo iza\u0161li iz njega.

Tada je ve\u0107 stigla obavijest da \u0107e grad pasti?

- Uslijedio je izuzetno sna\u017ean napad srpskih tenkova, bili su gotovo u\u0161li u grad. Tada smo shvatili da bi uz jo\u0161 dva ili tri takva napada mogli u\u0107i. S obzirom da je jo\u0161 uvijek bio otvoren jedan put kroz kukuruzi\u0161te odlu\u010dili smo krenuti njime, prije nego \u0161to Srbi zatvore i taj izlaz. Relativno poskrive\u0107ki smo se kretali kroz kukuruz. Grad je ve\u0107 bio opkoljen pa nam je to bila posljednja prilika za izlazak. Kretali smo se s hrvatskim ranjenicima i uspjeli iza\u0107i. Dva ili tri dana kasnije vi\u0161e nitko nije iza\u0161ao. Vukovar je bio zatvoren. Opsada se stezala sve dok nije uslijedio kraj.\u00a0

Da tada niste iza\u0161li vjerujete li da bi ste pre\u017eivjeli?

Bili bismo sigurno mrtvi. Srbi bi nas ubili jer nisu htjeli svjedoke. U to nema nikakve sumnje.

Hrvatska policija je pro\u0161li mjesec uhitila vi\u0161e osumnji\u010denih za zlo\u010dine po\u010dinjene nad ranjenicima i civilima.

Drago mi je. Veselilo bi me da se na kraju izvr\u0161i pravda.

Smatrate li da su novinari obavili svoj posao, da je svijet doznao \u0161to se dogodilo ondje?

Naravno. Bez nas se bi saznalo ni\u0161ta. Bez nas bi to bio ekran bez zvuka. Sve bi pro\u0161lo u ti\u0161ini. Zbog toga sam ponosan \u0161to smo riskirali, \u0161to smo pro\u017eivjeli te\u0161ke trenutke...jer se ranije, prije pada grada, znalo \u0161to \u0107e se dogoditi. I\u0161li smo onamo znaju\u0107i da \u0107e sve pobiti. Kasnije smo, nakon izlaska iz Vukovara saznali \u0161to su Srbi ondje u\u010dinili. Prikazivali smo mrtve, zaklane u kukuruzi\u0161tu, silovane \u017eene...Sve smo snimali. U tom ratu nitko nije bio svet. Srbi, Hrvati, Muslimani \u010dinili su zlo\u010dine. No u tom trenutku zlo\u010dinci su bili Srbi, to \u017eelim re\u0107i jasno i glasno. I o tim zlo\u010dinima smo htjeli informirati javnost. Da smo znali za zlo\u010dine Hrvata i drugih i o njima bi smo izvje\u0161tavali i snimali, no tada nije bilo saznanja o njima. Pokrivali smo ono \u0161to smo znali i riskirali \u017eivote.

\u0160to se dogodilo kada ste iza\u0161li iz Vukovara?

Izlaze\u0107i kroz kukuruzi\u0161te nai\u0161li smo na uni\u0161tene srpske tenkove na prilazu u Vukovar. Na njima i oko njih bila su be\u017eivotna tijela srpskih vojnika. Bilo je izme\u0111u 15 i 20 le\u0161eva. Bili su to vojnici koji su \u0161titili tenkove prilikom napada na centar grada. Hrvati su ih, me\u0111utim, zaustavili granatama. Pribli\u017eio sam se jednom poginulom vojniku, te uzeo bajunetu s njegovog kala\u0161njikova, pa ju zadr\u017eao za uspomenu. Bio je to jako mlad de\u010dko, jednako mlad kao \u0161to su bili i Hrvati. Kada je zavr\u0161io moj boravak u Hrvatskoj, do\u0161ao sam na aerodrom u Zagrebu kako bih sjeo na avion za Madrid. Prolaze\u0107i kontrolu prtljage, hrvatski carinik mi je rekao: \u201eNosite sa sobom jedan no\u017e, u torbi\u201c. Odgovorio sam mu: \u201eDa, imam no\u017e u prtljazi i vi mi ga mo\u017eete oduzeti jer je to ratni materijal. No gledajte, ja dolazim iz Vukovara. Znate li vi \u0161to je Vukovar?\u201c. Za\u0161utio je i samo me gledao. \u201eDok ste vi bili ovdje i pregledavali torbe, ja sam bio u Vukovaru pa imam pravo odnijeti taj no\u017e sa sobom\".

I \u0161to se dogodilo?

Ponio sam bajunetu sa sobom u avion (smijeh). Gledam ju upravo sada, u svom domu, dok pri\u010dam s vama.

Kada ste se vratili u Madrid je li vam to \u0161to se pro\u017eivjeli promijenilo \u017eivot na neki na\u010din?

Ne. Ja sam 21 godinu bio ratni izvjestitelj. Hrvatska je bila jedna etapa na dugom putu ratnog izvje\u0161tavanja. Nije mi posebno promijenilo \u017eivot. No mogu re\u0107i da je to iskustvo doprinijelo na\u010dinu na koji danas promatram svijet i pi\u0161em romane.

Ho\u0107ete li u nekom od budu\u0107ih romana koristiti temu Vukovara ili pri\u010du smjestiti ondje?

Ne vjerujem. Napisao sam \u201eTeritorij Koman\u010da\u201c, spomenuo bitke, pa mislim da u knjigama vi\u0161e ne\u0107u dirati Vukovar.

Niste se nikada vratili u Vukovar, za razliku od va\u0161eg kolege Gervasija S\u00e1ncheza?

Ne. Nikada se ne vra\u0107am na mjesta s kojih sam izvje\u0161tavao o ratnim sukobima. Niti u Bejrut, niti Sarajevo, niti u San Salvador...nigdje. Kada odem iz mjesta gdje je bio rat nikada se ne vratim kada zavlada mir.

Za\u0161to?

Ne znam...Vjerojatno jer ne nosim lijepa sje\u0107anja.

Je li izgledan va\u0161 posjet Hrvatskoj zbog nekog drugog razloga, promocije nekog od va\u0161ih romana?

Ne znam, doista ne znam...Nikad se ne zna...Hrvatska obala mi se jako svi\u0111a, tamo\u0161nja mjesta jako dobro poznajem i volio bih se vratiti, jesti i popiti ne\u0161to ondje. Osim toga najljep\u0161e \u017eene na svijetu su u Hrvatskoj. I najljep\u0161i mu\u0161karci. Istina je. Najljep\u0161i ljudi u Europi nalaze se u Hrvatskoj.

Izvje\u0161tavanje iz ratne Hrvatske vam je bio posljednji novinarski posao, zadnji zadatak u karijeri?

Posljednji je bio u BiH. Godine 1994. sam napustio novinarstvo. Moja posljednja reporta\u017ea bila je Bo\u017ei\u0107na i Novogodi\u0161nja no\u0107 u Mostaru sa \u0161panjolskim UN-ovim \u201eplavim kacigama\u201c. Poslije toga sam se vratio i napustio novinarstvo.

U \u0160panjolskoj ste zatim \u017eestoko kritizirali Europu i tada\u0161njeg \u0161panjolskog ministra vanjskih poslova Javiera Solanu, tog visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a. Javno ste ih optu\u017eili da nisu intervenirali i sprije\u010dili tragediju u Vukovaru. Kako danas gledate na njihovu ulogu tijekom rata?

Odigrali su sramotnu ulogu. Europska zajednica se i danas mora sramiti zbog svoje uloge. Bili smo u Sarajevu ili Hrvatskoj pa ugledali Solanu kako se smije i razgovara s Mladi\u0107em, Karad\u017ei\u0107em...Novinari se nisu mogli na\u010duditi, bili smo zgro\u017eeni. \u201cTu smo kako bi smo pregovarali, sve je pod kontrolom, posti\u017eemo rezultate...\u201c, govorio je Solana. Sranje je postigao! Ni\u0161ta. Gledao je i nije ni\u0161ta zaustavio. Europa, i Solana kao njen predstavnik, u\u010dinili su ne\u0161to ne\u010dasno, sramotno. Zbog toga ja Solani to nikada nisam oprostio. Ja se jako dobro sje\u0107am njihovog pona\u0161anja i uloge tijekom ratova u biv\u0161oj Jugoslaviji. Europa je bila odgovorna za ono \u0161to se dogodilo. Zbog puno razloga. Prvo je dopustila nastanak sukoba. Kada to ka\u017eem mislim i na onu Europu, poput Njema\u010dke, koja je pomagala Hrvatskoj a ne samo na Francusku i druge koji su podr\u017eavali Srbiju i omogu\u0107ili joj zlo\u010dine. Europa je igrala prljavo, svatko sukladno svojim interesima, a cijenu su platili stanovnici koji su \u017eivjeli ondje.

Imate li mo\u017eda ne\u0161to \u0161to bi ste htjeli dodati za kraj?

Za mene je rije\u010d Vukovar sveta. Mi novinari, koji smo bili ondje, izvukli smo \u017eivu glavu samo zato jer smo iza\u0161li u posljednji tren, dok se jo\u0161 moglo. Na\u017ealost svi oni de\u010dki koji su bili s nama nisu imali tu sre\u0107u, niti mogu\u0107nost. Ja ih nikada ne\u0107u zaboraviti. Sve \u0161to odr\u017eava na \u017eivotu sje\u0107anje na te mladi\u0107e pobijene ondje, uvijek \u0107e mo\u0107i ra\u010dunati na mene.

