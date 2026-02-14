Za nedjelju su oglašena brojna upozorenja! Najavili su snijeg, obala na udaru olujne bure...

Vrijeme je zadnjih dana u Hrvatskoj podosta nestabilno. Izmjenjuju se u istom danu i po nekoliko puta sunce i kiša, temperature su bile dosta visoke za ovo doba godine... A sad je najavljeno još oborina, negdje će biti i snijega!

- Vjetrovito i u unutrašnjosti osjetno svježije. U prvom dijelu dana umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Na jugu zemlje u noći i ujutro mogući su obilniji pljuskovi. Sredinom dana postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake. Puhat će umjeren do jak sjeverni, na istoku sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska. Navečer vjetar u slabljenju. Temperatura zraka u unutrašnjosti između 3 i 8 °C, navečer u osjetnom padu. Na Jadranu najniža od 7 do 11, a najviša između 11 i 14 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju, 15. veljače.

Foto: DHMZ

Za nedjelju su za većinu Hrvatske oglašeni i meteoalarmi. Za riječko područje na snazi je narančasto upozorenje, koje označava da je vrijeme opasno, zbog vjetra.

- Jaka bura s olujnim udarima, lokalno i orkanskim. Najjači udari vjetra jači od 90 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom - upozoravaju iz DHMZ-a...

Foto: DHMZ

Za dubrovačku regiju na snazi je u nedjhelju žuto upozorenje zbog vjetra i kiše. Zagrebačka, splitska, osječka i kninska regija su pod žutim upozorenjem 'samo' zbog vjetra.

I cijela obalna Hrvatska je pod meteoalarmima. Velebitski kanal i srednja Dalmaciju su pod narančastim upozorenjem zbog vjetra, ostatak obalne Hrvatske je pod žutim upozorenjem zbog vjetra...

A evo kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana...

Foto: DHMZ

- U ponedjeljak promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu, na Jadranu pljuskove. U unutrašnjosti ponegdje susnježica, osobito u višim predjelima povremeno i snijeg. U utorak postupno smanjenje naoblake i sve češća sunčana razdoblja, u srijedu pretežno sunčano. Vjetar u ponedjeljak slab do umjeren južni i jugoistočni, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni. U utorak slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Dalmaciji, u srijedu prolazno i na istoku i jak. U drugom dijelu srijede vjetar u okretanju na južni i jugoistočni. U unutrašnjosti jutra hladna, osobito u ponedjeljak i srijedu, a dnevna temperatura u blagom porastu. Na Jadranu temperatura zraka bez znatnije promjene - pišu iz DHMZ-a...

