Za obrazovanje u ugostiteljstvu i turizmu 71,5 milijuna kuna

Za koncept regionalnih centara kompetentnosti novac je osiguran iz europskih fondova. Osim centra u Osijeku, u Hrvatskoj još pet takvih centara i to u Puli, Opatiji, Zaboku, Dubrovniku i Splitu

<p>Ministar turizma <strong>Gari Capelli </strong>u petak je u Osijeku potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih 71,5 milijuna kuna za Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu.</p><p>Projekt se 85 posto financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz državnog proračuna. Dodijeljena sredstva pokrivaju 100 posto prihvatljivih troškova u okviru projekta.</p><p>Osječki regionalni centar provodit će projekt pod nazivom "VirtuOS - uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva". Glavne aktivnosti bit će usmjerene na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u ugostiteljstvu i turizmu, prema potrebama poslodavaca i provodit će se u partnerstvu s Osječko-baranjskom županijom, Udrugom djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono te s poslodavcima.</p><p>Osigurana je i suradnja s četiri srednje strukovne škole s područja četiri slavonske županije, Ekonomskim fakultetom u Osijeku i Filozofskim fakultetom Osijek.</p><p>Regionalni centar kompetentnosti u Osijeku bit će smješten u Ugostiteljsko-turističkoj školi. Kroz redovni sustav strukovnog obrazovanja razvijat će i standard kvalifikacije i strukovni kurikulum za kvalifikaciju "slastičar" te izborni dio kurikuluma "poduzetništvo/management/upravljanje selektivnih oblika turizma". Razvijat će se i standardi i obrazovni programi u obrazovanju odraslih za ugostiteljska zanimanja.</p><p>Za koncept regionalnih centara kompetentnosti osigurano je više od 500 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda te Europskog fonda za regionalni razvoj. Osim centra u Osijeku, u Hrvatskoj još pet takvih centara i to u Puli, Opatiji, Zaboku, Dubrovniku i Splitu.</p><p>Ugovor s ministrom potpisali su osječko-baranjski župan<strong> Ivan Anušić</strong> i ravnatelj Ugostiteljsko-turističke škole <strong>Blaško Menalo.</strong></p><p>"Hrvatska namjerava obrazovanjem osigurati kvalitetan stručni turistički i ugostiteljski kadar što nam je do sada nedostajalo. Samo prošle godine je kod nas došlo raditi više od 20 tisuća radnika iz drugih zemalja. Ovakvim centrima ćemo dobiti kvalitetne kadrove koji se mogu odmah uključiti u rad u turizmu", rekao je Capelli.</p><p>Po njegovim riječima kontinent Hrvatske treba postati rasadnik kadrova u turističkom sektoru, ali ne kao do sada kada su Slavonci odlazili na more tri mjeseca u sezoni.</p><p>"Sada ćemo imati kadrove koji će nakon obrazovanja ostati na kontinentu i raditi na tom području cijelu godinu, jer Ministarstvo turizma podupire razvoj kontinentalnog turizma", rekao je Cappelli. </p><p>Izvijestio je da je danas u Hrvatskoj 35 tisuća turista više nego jučer, ukupno 280 tisuća.</p><p>Na pitanje može li dosadašnji dobar rezultat sjevernog Jadrana spasiti sezonu, odgovorio je da ne može jer su trenutni rezultati, kad je riječ o broju turista, na oko 26 posto u odnosu na prošlu godinu.</p><p>Osječko-baranjski župan Ivan Anušić konstatirao je kako će Regionalni centar poboljšati uvjete i kvalitetu rada u Ugostiteljsko-turističkoj školi i omogućiti kvalitetno školovanje ugostiteljskog i turističkog kadra.</p><p> </p>