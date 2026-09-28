Za Opuzen i Orebić proglašena prirodna nepogoda

Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je u ponedjeljak prirodnu nepogodu za Opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima, te za Orebić zbog požara koji je u kolovozu nanio velike štete u poljoprivredi i na građevinama. U odluci se navodi da je za Grad Opuzen prirodna nepogoda proglašena zbog suše koja je to područje pogodila od početka lipnja do sredine rujna te prouzročila velike štete poljoprivrednim nasadima.

Za Općinu Orebić odluka je donesena zbog požara koji je od 14. do 16. kolovoza nanio velike štete poljoprivredi i građevinama na tom području.

„Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, Gradsko povjerenstvo Opuzena i Općinsko povjerenstvo Orebića obvezni su u procjeni šteta od prirodnih nepogoda unijeti sve zaprimljene prve procjene štete u Registar šteta u zakonom propisanom roku“, navodi se u odluci.