Za plaće lokalnih šerifa trošimo 170 milijuna kuna: 'Volontiraju' i za naknadu od 13.000 kuna!

Viktor Šimunić je nakon vijećničkih naknada pobrojao i plaće lokalnih čelnika. U jednom mandatu oko 10.000 lokalnih političara platimo i milijardu kuna: Neki su pokušavali i sakriti koliko koštaju građane

<p>Sjećate se mladog nezavisnog vijećnika Viktora Šimunića(29) iz Oroslavja? Imali ste ga priliku upoznati kroz 24sata i tjednik Express prije mjesec dana. Tada smo objavili priču o naknadama svih 8354 vijećnika u općinskim i gradskim vijećima i županijskim skupštinama. Viktor je iskoristio vrijeme korona krize i skupljao sve te silne naknade koje nema ni Ministarstvo uprave. I došao do šokantnih podataka: na lokalne vijećnike ode 51 milijun kuna neto ili oko 80 milijuna kuna bruto. </p><p>Ali Viktor nije tu stao. Sada je povadio sve plaće i naknade općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika. Koliko ih ima? Još 1321 lokalni dužnosnik. A koliko ih plaćamo? Oko 170 milijuna kuna bruto godišnje samo za plaće. Ili pardon, za naknade ako su volonteri, pa ne primaju plaću, nego naknadu koje idu i do 12.000 kuna. </p><p>- Zapičil sam nos u to i neću stati – rekao nam je Šimunić prije mjesec dana kada je došao do vijećničkih naknada.</p><p>I nije. Poslao je mailove 576 gradova, općina i županija da mu odgovore. Neki nisu, pa je vadio javno dostupne podatke iz imovinskih kartica. Neki su pokušali muljati, pa su slali koeficijente i osnovicu, bez godina staža koji utječu na plaću. A vrhunac skrivanja je odigrao načelnik općine Darda pored Osijeka, Anto Vukoje(HDZ). On je pisano odgovorio da podaci o njegovoj plaći nisu javni, pa ih neće ni dostaviti. Naravno, to je neistina. Mi smo brzo našli da ima plaću od 13.000 kuna bruto. Sam ju je javno prijavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. </p><p>Kada zbrojimo naknade i plaće za vijećnike, načelnike, gradonačelnike, župane i njihove zamjenike, dolazimo do barem 250 milijuna kuna godišnje. Ili milijarda kuna u jednom mandatu. Šimunić uzima i primjer svog grada Oroslavja u Krapinsko zagorskoj županiji. </p><p>- Jasno je da previše trošimo u Hrvatskoj na lokalnu upravu. Treba ukinuti županije, uvesti regije i funkcionalno povezati gradove i općine kako bi ih bilo manje. Evo kod nas, na području 15 kilometara imamo dva grada, dvije općine, četiri načelnika i gradonačelnika, dva zamjenika i tri turističke zajednice sa svojim čelnicima. Kada bi sve bilo povezano, manje bi trošili, a ljudima bi ostajalo više u džepu jer bi se nameti mogli smanjiti – kaže Šimunić koji na ove izbore ide kao nezavisni, ali na listi centrističke koalicije Fokus-Pametno-Stranka s imenom i prezimenom.</p><p>A kao što je bilo apsurda s vijećničkim naknadama, pa su tako male općine imale veće naknade i od nekih županija, tako je i s plaćama lokalnih čelnika. Pa tako na službenim strancima općine Civljane, koja je najmanja u Hrvatskoj jer ima tek 240 stanovnika stoji: "Oskudnih je gospodarskih kapaciteta". Nije tajna, dobivaju pomoć od države.<br/> Ali njen načelnik Petar Preočanin(SDSS) ima plaću nešto veću od 15.000 kuna bruto, a njegov zamjenik nešto više od 12.000 kuna. Već smo ranije objavili da svakom vijećniku plaćaju 800 kuna mjesečno i 200 dodatnih kuna - ako se pojave na sjednici. Viša je to naknada od one u gradu Kninu.<br/> Šimunić ističe još nešto što je otkrio za Civljane. Za parlamentarne izbore imaju tri biračka mjesta sa po 10 ljudi, te povjerenstvo: ukupno će biti plaćeno 38 ljudi. A ukupno je na prošlim izborima u Civljanima glasalo 28 ljudi! </p><p>Njegovo istraživanje je pokazalo da najveću plaću od svih župana u Hrvatskoj ima Goran Pauk(HDZ) koji vodi Šibensko-kninsku županiju: 34.186 kuna bruto. </p><p>Top listu gradonačelnika po Šimunićevu istraživanju, predvodi gradonačelnik Osijeka Ivica Vrkić sa skoro 30.000 kuna bruto, a slijedi zagrebački čelnik Milan Bandić s 29.878 kuna, zatim zadarski Branko Dukić (HDZ) 28.343 kune i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk s 27.75 kuna bruto. <br/> Iznosi i za njih i načelnike mogu biti smanjeni jer su iz imovinskih kartica, a iako bi ih čelnici sami trebali ažurirati, rijetko tko to radi. </p><p>Među načelnicima općina najveću plaću ima HDZ-ov Vinko Zulum koji vodi općinu Seget (24.685 kuna bruto). On vodi općinu od osnutka, a poznat je po tome i što je lani objavljeno da je potrošio 170.000 kuna na reprezentaciju. Općina ima nešto manje od 5000 stanovnika. <br/> Slijedi Radomir Korać(SDP) koji vodi Fažanu za 24.000 kuna mjesečno, nezavisni Ivica Radić Bagi koji vodi Okrug na Čiovu s 3500 stanovnika za plaću od 23.440 kuna bruto. U prvom petercu po plaćama su još i načelnica Viškova pored Rijeke Višnja Udović(21.376 kuna bruto) i načelnik siromašne slavonske općine Drenovci Jakša Šestić( 21.327 kuna bruto).</p><p>Šimunić je u svom istraživanju istaknuo i neke, kako kaže, njemu nevjerojatne stvari. Čak 444 lokalna dužnosnika se vode kao volonteri, ali većina ih prima naknadu. Pravih volontera, bez da primaju kune za svoj posao je tek 85.</p><p>Pa tako u općini Marina pored Trogira (4595 stanovnika), nezavisna načelnica Darja Najev Jurač je volonter. Ali prima 12.938 kuna bruto volonterske naknade. Zamjenik je profesionalac sa plaćom od 10.114 kn bruto. </p><p>U maloj općini Majur s tek 1185 stanovnika u Sisačko-moslavačkoj županiji, imaju profesionalnu načelnicu s plaćom od 12.000 kuna bruto, ali i dva profesionalna zamjenika s plaćama od 8,795 i 5.752 kune bruto mjesečno. Tu općinu vodi Klementina Karanović, koja više nije u nijednoj stranci.</p><p>I u općini Udbina s 1874 stanovnika imaju profesionalno vodstvo. Načelnik Josip Seuček (HDZ) ima bruto plaću od 13.654 kune, te dva zamjenika koji mu pomažu obavljati tako komplicirani posao. Njih dvojica imaju plaću 11.187 i 10.265 bruto mjesečno.<br/> Slično je i u općini Skrad s 1062 stanovnika. Vodi je načelnik Damir Grgurić (HDZ) za plaću od 12.446 kuna mjesečno, dok zamjenik ima 10.619 bruto mjesečno.</p><p>- Moramo to promijeniti jer ovakva lokalna uprava nema smisla. Ministarstvo uprave je lani imalo 20 milijuna kuna na raspolaganju da napravi analizu lokalne uprave, a baš me zanima na što su potrošili te novce jer ništa se nije dogodilo – zaključuje Šimunić</p>