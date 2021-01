Ovakvu snagu države koju smo pokazali u 2020. godini, takvu snagu nismo nikad vidjeli. Jedna je to od silnih izjava premijera Andreja Plenkovića u zadnjih sedam dana kojom silno želi ostaviti dojam da je nakon potresa koji je pogodio Banovinu, korona krize i potresa u Zagrebu država reagirala pravovremeno i da je sve posloženo kako treba biti.

A nije. I to vide svi koji su na terenu od 28. prosinca, kad je prvi potres pogodio Petrinju, Glinu, Sisak i okolna mjesta.

Čekajući državne kućice

- Cijeli proces ide dobro - rekao je i u nedjelju osvrćući se na to da već dva tjedna za građane i službe kuhaju volonteri ugostitelji, a kuhanje hrane će dva tjedna od potresa preuzeti državna tvrtka Pleter sa svojih više od 1200 zaposlenih. I iako je zahvalio volonterima kojima država nije poslala ni vojnu kuhinju ni ikakvu pomoć, nije izdržao ne umanjiti njihovu ulogu. Poručio je da je ionako veliki dio hrane koji su radili stizao iz Crvenog križa. Odmah ga je demantirao jedan od kuhara volontera koji je rekao da su 12 tona opreme i hrane sami dobavili, a tek manji dio je došao preko Crvenog križa. Plenković kaže i da je stvar “dojma” da nije bilo koordinacije i poziva se na to da su inženjeri statičari prvi dan bili na terenu. Ali oni su se sami organizirali bez naknade i krenuli raditi, a tek naknadno im je Vlada odredila plaćane dnevnica.

HGSS, ali i razni volonteri su se u danima nakon potresa probijali do ljudi u udaljenim mjestima. Navijače i sve ostale koji su došli nije imao tko organizirati. Stožer je osnovan tek sedmi dan od prvog potresa, a tad je proglašena i katastrofa. Plenković je tvrdio i prvog dana da će svi imati alternativni smještaj i da će obići svaki zaseok, ali ni danas nisu nabavljeni ni mobilni toaleti za one koji spavaju vani u autima. Kontejneri i kućice stižu privatnim donacijama, a tek je jučer Vlada obećala kupiti dodatnih 600 kontejnera i 250 mobilnih kućica. Da su se one čekale jer ih nema na Robnim zalihama, da nije bilo pomoći privatnika i međunarodnih donacija, još bi više stanovnika bilo na hladnoći.

Plenković sve kritike odbija.

- To je ta teza koja bi trebala otprilike ovako glasiti: demontirajmo povjerenje u državu, demontirajmo povjerenje u institucije - kaže Plenković. Ali ne radi se o tome. Nego bi kritike s terena i ono što se sad događa trebao biti poučak da se sustav popravi, ispravi. Ako se tvrdi da sve funkcionira savršeno, onda se neće ništa ni popravljati. Iako su i izvješća Sisačko-moslavačke županije pokazala da su im službe nespremne za potres. Nemaju niti opremljenost, niti ljudstvo, niti koordinatore.

On je 100 posto u pravu?!

- Nemojmo očekivati da će nakon ovakvog potresa cijela situacija u županiji izgledati kao da ste došli u apoteku - relativizirao je Plenković par dana nakon potresa. Nitko nije ni očekivao, ali je očekivao jasno ustrojen zapovjedni lanac i dobru koordinaciju, a takvo nešto i dalje nije ustrojeno iako postoji koordinacija za sustav domovinske sigurnosti. Ali Plenković brani i svoje ministre poput Tomislava Ćorića koji je rekao da nisu poslali šatore jer ih nitko nije tražio.

- Sto posto sam u pravu. Nije to nikakvo netrpljenje kritike, to je analitičko praćenje o čemu se radi - ustvrdio je pak premijer prošli tjedan. Iako je stožer koji sve treba koordinirati osnovan sedmi dan od prvog potresa, te je tek tada proglašena katastrofa, Plenković i za to ima opravdanje u neradnim danima za Novu godinu i potom vikendu.

- Kad prije smo to mogli napraviti? Svi su bili na terenu. Što je tu sporo, koji element? Što bi se tu promijenilo - tvrdi.