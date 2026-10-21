Za ‘pod bor’ najmanje 740,94 eura: Slovenski poslodavci dužni isplatiti božićnice

Slovenski zaposlenici ove će godine dobiti najmanje 740,94 eura božićnice, odnosno zimskog regresa, koji je obvezan za sve poslodavce. Slovenski zimski regres iznosi polovicu minimalne plaće, koja za 2026. iznosi 1481,88 eura. Najmanje 740,94 eura dobit će zaposlenici koji su cijelu godinu radili puno radno vrijeme kod istog poslodavca.

Oni koji nisu radili cijelu godinu ili rade nepuno radno vrijeme dobit će razmjeran iznos, a poslodavci ga moraju isplatiti u novcu do 18. prosinca, piše Dnevnik.si.

Pri oporezivanju vrijede posebna pravila. Zimski regres do propisanog iznosa ne ulazi u osnovicu za porez na dohodak, ali se zajedno s nagradom za poslovnu uspješnost primjenjuje ukupni porezni limit od 100 posto prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u Sloveniji. Ustavni sud ocijenio je da je prošlogodišnja isplata zaposlenima koji nisu javni službenici imala neustavan retroaktivni učinak, ali nije ukinuo mjeru niti osporio samo uvođenje zimskog regresa.

*uz korištenje AI-ja