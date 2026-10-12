Zagrebačka tvrtka OLM infra ponudila je najpovoljniju cijenu za popravak tramvajskih pruga, dok će se radovi izvoditi tijekom sljedeće dvije godine, uz moguće privremene zatvaranja tramvajskog prometa.
Za popravak tramvajskih pruga u Zagrebu stigle dvije ponude
Zagrebačka tvrtka OLM infra ponudila je popravak tramvajskih pruga u Zagrebu za 2,75 milijuna eura bez PDV-a, oko 350.000 eura manje od procjene Grada, vidljivo je iz zapisnika o otvaranju ponuda u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Grad Zagreb do isteka roka u ponedjeljak u 13 sati zaprimio je dvije ponude.
Tvrtka Sitolor iz Slavonskog Broda ponudila je radove za 4,08 milijuna eura bez PDV-a, što je gotovo milijun eura više od procijenjene vrijednosti nabave od 3,1 milijun eura.
Izvođač radova još nije odabran, a pristigle ponude sada će se pregledati i ocijeniti. Kriterij odabira nije samo cijena, nego i kvaliteta ponude.
Radovi obuhvaćaju izmjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata uz tračnice, izradu novih podloga te ponovno zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili tucanikom. Predviđeno je i asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja četiriju uređaja za podmazivanje tračnica, koji smanjuju buku i trošenje kotača i tračnica u zavojima.
Radovi će se iduće dvije godine izvoditi po cijelom gradu, danju i noću te vikendom i blagdanom. Dok traju, tramvajski promet bit će povremeno usporen ili će se pojedine dionice potpuno zatvarati. Dio zahvata izvodit će se noću, između 22 i 6 sati, kako bi se danju što manje ometao promet, a istodobno će se moći raditi na najviše tri lokacije.
Za dio radova zahtijeva se poseban mort koji već tri sata nakon ugradnje može podnijeti promet, a ugrađuje se i pri niskim temperaturama, čime se pruga brže vraća u funkciju.
Kada grad zatraži intervenciju, izvođač s radovima mora započeti najkasnije u roku od 36 sati. Jamstveni rok za izvedene radove je najmanje dvije godine, a za kašnjenje je predviđena kazna do deset posto vrijednosti ugovora.
Grad provodi postupak za Zagrebački električni tramvaj, a s izvođačima planira sklopiti okvirni sporazum na 24 mjeseca, pri čemu će se pojedini zahvati naručivati postupno, prema stanju pruga i potrebama na terenu. Natječaj je objavljen 25. kolovoza, a rok za žalbu na postupak otvaranja ponuda iznosi deset dana.
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