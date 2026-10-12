Za popravak tramvajskih pruga u Zagrebu stigle dvije ponude

Zagrebačka tvrtka OLM infra ponudila je popravak tramvajskih pruga u Zagrebu za 2,75 milijuna eura bez PDV-a, oko 350.000 eura manje od procjene Grada, vidljivo je iz zapisnika o otvaranju ponuda u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Grad Zagreb do isteka roka u ponedjeljak u 13 sati zaprimio je dvije ponude.

Tvrtka Sitolor iz Slavonskog Broda ponudila je radove za 4,08 milijuna eura bez PDV-a, što je gotovo milijun eura više od procijenjene vrijednosti nabave od 3,1 milijun eura.

Izvođač radova još nije odabran, a pristigle ponude sada će se pregledati i ocijeniti. Kriterij odabira nije samo cijena, nego i kvaliteta ponude.

Radovi obuhvaćaju izmjenu i popravak oštećenih betonskih ploča i elemenata uz tračnice, izradu novih podloga te ponovno zatvaranje kolosijeka betonom, asfaltom ili tucanikom. Predviđeno je i asfaltiranje oko 2000 četvornih metara cestovnih površina te ugradnja četiriju uređaja za podmazivanje tračnica, koji smanjuju buku i trošenje kotača i tračnica u zavojima.

Radovi će se iduće dvije godine izvoditi po cijelom gradu, danju i noću te vikendom i blagdanom. Dok traju, tramvajski promet bit će povremeno usporen ili će se pojedine dionice potpuno zatvarati. Dio zahvata izvodit će se noću, između 22 i 6 sati, kako bi se danju što manje ometao promet, a istodobno će se moći raditi na najviše tri lokacije.

Za dio radova zahtijeva se poseban mort koji već tri sata nakon ugradnje može podnijeti promet, a ugrađuje se i pri niskim temperaturama, čime se pruga brže vraća u funkciju.

Kada grad zatraži intervenciju, izvođač s radovima mora započeti najkasnije u roku od 36 sati. Jamstveni rok za izvedene radove je najmanje dvije godine, a za kašnjenje je predviđena kazna do deset posto vrijednosti ugovora.

Grad provodi postupak za Zagrebački električni tramvaj, a s izvođačima planira sklopiti okvirni sporazum na 24 mjeseca, pri čemu će se pojedini zahvati naručivati postupno, prema stanju pruga i potrebama na terenu. Natječaj je objavljen 25. kolovoza, a rok za žalbu na postupak otvaranja ponuda iznosi deset dana.