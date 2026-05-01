Anton Percan, arhitekt iz Uljanika, prisjetio se nekadašnjih fešti. U kancelariji se jela mortadela, a radnici su roštiljali. ‘Popilo bi se 40 litara vina’, kaže
KAKO SE FEŠTALO U ULJANIKU PLUS+
Za praznik rada nekada se išlo na posao, ali ne raditi: 'Uveli su nam alkotest i 'ubili' Prvi maj'
Praznik rada svi vole. Prekrasan dan kad se roštilja, druži s obitelji i prijateljima, odlazi na grah u gradske parkove. Možda ipak najviše svi vole taj dan jer se ne ide na posao. Nekad je Prvi maj možda značio više. Slavili su se radnici, radnička prava, veliki industrijski kompleksi koji su postojali u svakom gradu i bili ponos države. Taj dan bio je poseban za sve.
