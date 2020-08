Za sinove ću hodati u Koloni sjećanja sve dok dok ću moći

Supružnici baketa u rujnu 1991. pokopali su sina Predraga pa su morali bježati u progonstvo nakon srbočetničke okupacije. Drugog sina Gorana još traže. Četnici su ga odvezli iz bolnice

<p>Tri sina supružnika <strong>Jelene i Stojana Baketa</strong> iz Lovasa kraj Vukovara bili su uzorni i dobri dečki. Slagali su se sa svima u selu, svima pomagali i svi su ih voljeli imati u društvu. Jelena i Stojan bili su ponosni na njih tijekom njihova odrastanja, a danas su još ponosniji iako dvojice od njih više nema.</p><p><strong>Pogledajte video: Oni još traže svoje najmilije</strong></p><p>Naime, Jelena (82) i Stojan (81) već 29 godina tragaju za nestalim sinom Goranom, koji bi danas imao 59 godina. Sin Predrag poginuo je kao prva civilna žrtva četničkih napada na Lovas. Imaju još jedino najstarijeg sina Iliju (61).</p><p>- Lijepo smo živjeli prije rata. Suprug je radio u Općini kao matičar, ja sam do 1969. čuvala sinove, a potom u dijelu kuće otvorila gostionicu. Zbog toga sam poznavala sve ljude u selu, a i oni su poznavali nas. Nisam nikad slutila da bi nam dojučerašnji prijatelji preko noći mogli postati neprijatelji - prisjetila se prošlosti Jelena Baketa.</p><h2>Sva tri sina odmah su se priključila obrani Hrvatske</h2><p>U svojoj kući u Lovasu, koja je uništena u ratu, a kasnije obnovljena, primila nas je 2017. godine. Kad je zaratilo, sva tri njezina sina bili su odrasli ljudi i imali svoje obitelji. Dvojica su imala i djecu.</p><p>Najstariji Ilija živio je u Lovasu i radio u tadašnjoj miliciji, kasnije u policiji. Goran se oženio i živio u Vukovaru s obitelji, a Predrag s roditeljima. Početkom rata počeli su graditi kuću.</p><p>- Čim se počelo govorkati o ratu i čim su počele prve barikade, sva tri sina su se priključila obrani Hrvatske. Sredinom rujna 1991. bio je prvi tenkovski i oružani napad na susjedno selo Tovarnik iz srpskog Šida te su ljudi iz tog sela počeli bježati preko njiva, putevima i cestama prema našem Lovasu. Sin Predrag je čuo za to, sjeo u auto s prijateljem i krenuo po te ljude. Skupljali su ih po poljima i dovozili na sigurno u Lovas. Ljudi su mi kasnije ispričali da je jednu grupu dovezao i ponovno se vratio u Tovarnik. Tamo su on i prijatelji autom naletjeli na minu. On je ostao na mjestu mrtav, a prijatelj je teško ozlijeđen - ispričala nam je tužna mama Jelena.</p><p><strong>Pogledajte video: Kolinda dodijelila nagradu našim novinarkama za projekt 'Nestali' </strong></p><h2>Pokopali smo sina, a onda smo morali bježati</h2><p>Čuvši što se zbilo, krenula je u Tovarnik tražiti sinovo tijelo.</p><p>- Susjed i ja krenuli smo autom 21. rujna oko 18 sati. Ujutro sam se vratila kući s lijesom. Predraga smo pokopali na groblju, a četiri dana kasnije morala sam bježati u progonstvo u Ilok, pa u Zagreb. Na sinov grob godinama nisam mogla doći. S dva sina čula sam se sve dok nisu prekinute sve veze s Vukovarom. A onda više ništa nisam znala o njima niti su oni znali što je sa mnom - prisjeća se Jelena dana progonstva.</p><p>Lovas je pao 10. listopada 1991. Ljudi iz sela bježali su gdje je tko stigao, neki su i ubijeni. Suprug Stojan ostao je u selu jer mu sumještani Srbi nisu dopuštali da otiđe.</p><p>Pustili su ga tek nekoliko dana prije Božića pa je preko Bosne stigao u Zagreb, gdje je slučajno saznao da mu je tu i supruga.</p><h2>Nestao drugi sin</h2><p>Jelena dugo nije znala ni da je drugi sin Goran nestao.</p><p>- U kolovozu 1991. posljednji put sam ga vidjela. Bio je pripadnik vukovarske 204. brigade. Prvo vrijeme radio je u policiji, ali nije imao uniformu. Radio je sve što je trebalo, išao po terenu... Kad je Predrag poginuo, sin Ilija smjestio je Gorana u bolnicu i tamo je pomagao što god je trebalo. Do zadnjeg dana je sakupljao hranu i vodu te donosio ranjenicima u bolnicu. Iz bolnice je i odveden te od tada nema nikakvog traga o njemu - kaže Jelena, koja je tijekom višedesetljetnog traganja “okrenula pola svijeta” ne bi li ga pronašla.</p><p>Slijedila je svaki trag koji je došao do nje i koji joj je davao barem i najmanji tračak nade da je sin Goran živ.</p><p>- Medicinske sestre iz bolnice ispričale su mi da ga je jedan liječnik tri puta izveo iz kolone kad su četnici ušli u bolnicu te razdvajali žene i djecu od muškaraca. Pokušao ga je spasiti, ali svaki put su ga četnici vratili u kolonu. Taj doktor me je godinama kasnije u telefonskom razgovoru uvjeravao da nije tad bio u Vukovaru, iako sam saznala da je bio, i to u vojnoj uniformi. Vidjeli su ga ljudi kraj vojarne kad su naše ljude vodili na Ovčaru. Taj doktor sad živi u Srbiji - istražila je i taj trag.</p><h2>Četnici ga odveli u koloni</h2><p>Što god da je pokušala, nije došla do istine, a što je još žalosnije - ni do svojega sina.</p><p>- Našla sam i njegova kuma u Derventi. Kad sam ga pitala gdje je moj Goran, on je rekao: ‘Kad smo mi čuli da je Predrag poginuo, Goran je sjeo u auto i otišao te ga više nikad nisam vidio’. Laže li ili ne, ne mogu reći. Čak sam dala oglas u novine u Australiju jer znam da je bio dobar s jednim Srbinom iz Vukovara koji je živio u Australiji. Mislila sam, možda, da nije slučajno tamo nekako završio. Ne mogu shvatiti da baš nitko ništa ne zna, a zbog toga ja stalno imam neku nadu da je možda još živ. Kad gledam televiziju i vidim nekoga sličnoga kažem Stojanu: ‘Vidi, na koga ti ovaj sliči?’. Sve mislim možda će se odnekud i pojaviti. Što su sve od njih radili, ako je i živ negdje, tko zna je li pri sebi - tiho kaže Jelena, čiji DNK već godinama postoji u arhivima ako se negdje pojavi nepoznato tijelo koje bi odgovaralo njezinu DNK.</p><p>- Moja sestra je jednom prilikom gledala na televiziji emisiju ‘Hrvatska puška na hrvatskom ramenu’. Još smo bili u progonstvu. U jednoj emisiji vidjele smo snimak iz rata i Gorana kako sjedi na nekim stepenicama i puši, odjeven u rifle. Pored njega su na podu sjedili Siniša Glavašević i još neki ljudi. Činilo se da je to snimak iz vukovarske bolnice, ali ne znam gdje. To mi je bilo zadnje da sam ga negdje vidjela - dodaje Jelena, koja je svake godine pješačila od bolnice do Ovčare.</p><p>- Iako mi je teško, odlučila sam da u Koloni sjećanja hodam sve dok mogu. Sve mislim, nešto ću saznati. Suprug ne ide, kaže, ne može to podnijeti - govori Jelena gledajući stare crno-bijele fotografije, jedino što joj je ostalo od njezinih sinova.</p><h2>Sad žive od fotografija</h2><p>Fotografije je iz razrušene kuće spasio njezin suprug koji ih je, prije nego što će ga otjerati iz sela, sve izvadio iz albuma, zamotao u jednu krpu i sakrio u malu torbu.</p><p>Njihov život u Lovasu poprilično je samotan. Jelena nema volju izlaziti iz kuće niti se družiti sa susjedima jer su je svi razočarali. 