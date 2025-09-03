Za stotinjak eura prevario je ženu (84)! Uzeo joj auto, nije ga platio. Policija ga je pronašla

Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom koji je prevario 84-godišnjakinju za automobil. Kako su naveli, on je 8. kolovoza sklopio dogovor sa ženom o kupnji auta, te mu je predala auto i prometnu dozvolu, uz uvjet da će joj kod potpisivanja kupoprodajnog ugovora dati dogovoren iznos od nekoliko stotina eura.

Muškarac se nije pojavio na potpisivanju ugovora, niti je isplatio iznos za auto, pa je žena shvatila da je prevarena i sve prijavila policiji.

Policija će protiv osumnjićenog podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, te mu je oduzet automobil, prometna dozvola koji su sad vraćeni vlasnici.