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OCEANI NA 21 °C

ZA SVE JE KRIV EL NIÑO Oceani nikad topliji, pali novi rekordi

Piše HINA,
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ZA SVE JE KRIV EL NIÑO Oceani nikad topliji, pali novi rekordi
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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S temperaturama oceana na ovoj razini i El Niñom na pomolu vjerojatno ćemo u idućim mjesecima svjedočiti novim temperaturnim rekordima, otkrio je ravnatelj Copernicusa

Globalna temperatura površine mora prvog dana ljeta na sjevernoj hemisferi dosegnula je rekordnu vrijednost od gotovo 21 Celzijev stupanj, pokazuju podaci programa Europske unije za praćenje klime Copernicus, objavljeni u srijedu.

Služba za klimatske promjene Copernicus 21. lipnja zabilježila je prosječnu temperaturu površine mora od 20,86 Celzijevih stupnjeva, dok je Copernicusova služba za praćenje mora izmjerila 21 stupanj. Oba rezultata premašuju dosadašnje rekorde za taj datum iz 2023. i 2024. godine.

Razlika u rezultatima posljedica je korištenja različitih podataka prikupljenih lokalnim i satelitskim mjerenjima.

U Copernicusu navode da se rekord mogao očekivati nakon neuobičajeno visokih temperatura oceana u više regija posljednjih mjeseci, pri čemu dodatnom zagrijavanju pridonosi prirodni klimatski fenomen El Niño.

El Niño, koji se svakih nekoliko godina razvija u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, pojačava posljedice klimatskih promjena te je povezan sa sušama i poplavama, ponajprije na južnoj hemisferi, dok je njegov utjecaj na Europu ograničen.

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Ravnatelj Copernicusa Carlo Buontempo upozorio je da bi sadašnji uvjeti mogli označiti početak novog razdoblja koje će klimu odvesti na "neistražen teritorij".

- S temperaturama oceana na ovoj razini i El Niñom na pomolu vjerojatno ćemo u idućim mjesecima svjedočiti novim temperaturnim rekordima - objasnio je.

Stručnjaci Copernicusa očekuju da bi u idućim mjesecima mogli biti zabilježeni novi temperaturni rekordi u oceanima i u nižim slojevima atmosfere. Napominju da je El Niño bio u fazi slabljenja kada je prethodni rekord postavljen 2024. godine, dok je ovogodišnji fenomen tek nedavno započeo, zbog čega bi njegov utjecaj mogao biti izraženiji.

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Upozoravaju i da topliji oceani imaju dalekosežne posljedice jer dulje zadržavaju toplinu u atmosferi i omogućuju nakupljanje veće količine energije, čime se povećava rizik od snažnih oluja, obilnih oborina i poplava.

Prema podacima Copernicusa, tijekom posljednje tri godine globalna temperatura površine mora izvan polarnih područja bila je između 0,35 i 0,73 Celzijeva stupnja viša od dugoročnog prosjeka.

Temperaturne rekorde potvrđuju i podaci platforme Climate Reanalyzer Sveučilišta Maine, koja je 21. lipnja zabilježila prosječnu globalnu temperaturu površine mora od 20,97 Celzijevih stupnjeva, a ista vrijednost izmjerena je i tjedan dana kasnije, 28. lipnja.

Svjetski oceani imaju ključnu ulogu u regulaciji klime jer apsorbiraju najveći dio viška topline nastalog zbog globalnog zatopljenja uzrokovanog ljudskim djelovanjem.

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