Za tri grada izdali upozorenje na toplinski val: Temperature će rasti do 37°C, u subotu najgore

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje za Knin, Rijeku i Split, gradove u kojima je već od sutra opasnost od toplinskog udara velika

<p>Nakon vikenda koji su obilježile kiše, grmljavine, pljuskovi i poplave, idući vikend za neke gradove bit će posebno topao i iznimno opasan. </p><p>Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenje za Knin, Rijeku i Split, gradove u kojima je već od sutra opasnost od toplinskog udara velika. Za subotu je za te gradove propisano crveno upozorenje - vrlo velika opasnost od toplinskih valova. </p><p>I Dubrovnik je među gradovima koji će doseći posebno visoku temperaturu do kraja tjedna. </p><p>Već će od srijede biti sunčano i vruće u cijeloj Hrvatskoj, no tijekom podnevna moguća je naoblaka u unutrašnjosti, kao i pljuskovi popraćeni grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka od 18 do 22, a najviša dnevna između 32 i 37 °C.</p><p>Slično vrijeme nastavit će se do kraja tjedna. </p><p><strong>DHMZ donosi i nekoliko <a href="https://meteo.hr/prognoze.php?section=prognoze_specp&param=toplinskival_5&el=toplinski_val_preporuke" target="_blank">preporuka </a>kako se zaštitit od velikih vrućina. </strong></p>