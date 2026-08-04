Za tvornicu litija treba studija utjecaja na okoliš: 'Grad Gospić sad mora poništiti dozvolu'

Velika pobjeda za građane Gospića koji su izašli na ulice i prosvjedovali, među ostalim, protiv izgradnje tvornice za preradu litija u Smiljanskom polju.

Tvornica za preradu litija u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Iako je prethodno mišljenje bilo da im ne treba studija utjecaja na okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u utorak je donijelo rješenje da ju tvrtka Jedro DS mora napraviti. No ne moraju provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti projekta za ekološku mrežu. Ministarstvo u razlozima promjene mišljenja naglašava da nema plana što će se dogoditi ako dođe do nezgode.

- Predmetni zahvat po svojoj naravi predstavlja kemijsko-industrijski proces u kojem se koriste i nastaju značajne količine lužnatih otopina i nusprodukata, uz kontinuirano odvijanje procesa i manipulaciju velikim količinama sirovina i međuproizvoda. Takve aktivnosti same po sebi nose povećani rizik za vodni okoliš, osobito u kontekstu mogućih nekontroliranih ispuštanja, curenja ili izvanrednih događaja. Ovaj rizik je dodatno naglašen činjenicom da se zahvat planira na području krša, koje karakterizira visoka propusnost, brza infiltracija i izrazita ranjivost podzemnih vodonosnika, pri čemu i manji incident može rezultirati značajnim i teško reverzibilnim posljedicama za kakvoću voda. Iako Elaborat navodi primjenu zatvorenog sustava recirkulacije tehnoloških voda te odsutnost industrijskih otpadnih voda, takva tvrdnja nije potkrijepljena detaljnom analizom bilance voda, niti su razrađeni svi tokovi unutar sustava, uključujući gubitke, isparavanja, taloge i eventualne viškove koji nastaju tijekom rada postrojenja. Nadalje, nije razmotreno ponašanje sustava u uvjetima poremećaja rada, niti su analizirani scenariji u kojima dolazi do izlijevanja ili nekontroliranog istjecanja procesnih otopina. U tom smislu, izostanak detaljne procjene rizika za vode predstavlja značajan nedostatak. Također, rješenja za odvodnju oborinskih voda nisu razrađena na način koji bi osigurao sprječavanje difuznog onečišćenja. Nije jasno razgraničeno prikupljanje istih i potencijalno onečišćenih oborinskih voda s manipulativnih površina, niti su predviđeni sustavi prethodnog pročišćavanja prije ispuštanja. Uzimajući u obzir prirodu aktivnosti na lokaciji, ovakav pristup nije prihvatljiv bez dodatne razrade i tehničkog održavanja - stoji u obrazloženju.

Ovaj dio je zanimljiv jer službeno potvrđuje da scenarij u slučaju havarije ne postoji, ili ga samo nisu predali Ministarstvu. Podsjetimo, u travnju je 24sata pitao investitora mogu li osigurati sve u slučaju nepredviđenog incidenta.

- Pogon se nalazi u industrijskoj zoni Smiljansko polje koju je prije 20 godina izgradio i pozicionirao grad Gospić, te je kao takva fizički odvojena od naselja. Cijeli naš proces konverzije je zatvorenog tipa što znači da se sav materijal koji ne zadovoljava zadani kriterij gotovog proizvoda, vraća u proces prerade, te samim time opasnosti za okoliš, otpada ili nusproizvoda kao takvog nema. Našim projektom predviđene su mjere koje u slučaju havarije u proizvodnji ili kvarova na opremi, ne dopuštaju dospijevanje bilo kakve količine tvari iz proizvodnje u okoliš - odgovorili su nam tad pisanim putem.

Foto: Goran Jakus

Prema onome što piše u rješenju Ministarstva, čini se da to nije istina pa smo poslali službeni upit investitoru da nam razjasni što se tu događa. Njihov odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Ovo sve znači da su argumenti inicijative Gospić je naš dom, Zelene akcije, 40-ak privatnih građana, Građanske inicijative Siščani ne žele biti Smetlišćani, Inicijative Maksimir za Zagreb, Zajednice tehničke kulture Ličko-senjske županije, Zajednice sportova Ličko-senjske županije, Udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju ,,Pčelice", brojnih udruga te Grada Gospića uvaženi u ovom dijelu.

- Ipak, nezadovoljni smo točkom II. Odluke MZOZT od 31. 7. 2026.. kojom je investitor oslobođen obveze provedbe Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Uporište za svoju odluku u toj točki MZOZT vidi u Rješenju Ličko senjske - županije o prihvatljivosti za ekološku mrežu, unatoč tome što je isto rješenje županija poništila zbog vlastite nenadležnosti dana 30. 7. 2026.. - kažu iz Inicijative Gospić je naš dom.

Foto: Privatni album

Za očekivati je da će se i ta stavka dodatno razmatrati. Gradonačelnik Gospića, Darko Milinović, svoje sugrađane je nedavno umirivao riječima da tvornica nema uporabnu dozvolu jer je 'u našim rukama, u rukama Grada'. Ono što je sad također u rukama Grada je poništavanje građevinske dozvole izdane za mandata Karla Starčevića.

- Ovime je nedvojbeno potvrđeno da investitor nije poštivao neophodne zakonske procedure koje su trebale biti preduvjet za zakonito izdavanje građevinske dozvole od strane Grada Gospića - odnosno sada je dodatno potvrđeno kako je jedini mogući zakonski put za Grad Gospić poništiti izdanu građevinsku dozvolu. Sva državna tijela postupila su sukladno zaključcima sastanka, izuzev Grada Gospića. Čekamo odluku Grada Gospića o poništenju građevinske dozvole - kažu iz Inicijative.