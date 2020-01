Za tvrdu kohabitaciju: 'Emu i Viktoriju žele posjetiti i Hrvati'

Nježna plavuša Ema i bujna crnka Viktorija svakog će posjetitelja dočekati spremne, na krevetu, sa zavodljivim pogledom.

Dodirivanjem njihovih strateških mjesta i erogenih zona obje će početi ispuštati zadovoljne uzdahe.

No postoji kvaka - Ema i Viktorija nisu žene, one su silikonske lutke za seks i radnice u prvom bordelu s lutkama u regiji koji se zove Doll House Slovenija i nalazi se u Sežani. Ema i Viktorija su na prvi dodir malo hladne, no brzo će se zagrijati, jer su robotizirane i uz temperaturu ljudskog tijela i njihova se temperatura povećava. One i pričaju, a sve slatke, erotske fraze izgovaraju umilnim glasom, na kineskom i engleskom. S ovim atraktivnim komadima klijenti će moći ostvariti tvrdu kohabitaciju vaginalno, analno i oralno, jer svi su im otvori prilagođeni za užitke. Ispod seksi, čipkastog rublja kriju se dijelovi lutaka koji su osmišljeni i napravljeni tako da u potpunosti podsjećaju na stvarne dijelove ženskog tijela. Doll House Slovenija s radom je započela jučer, a suvlasnica Sandra Negro kaže da već imaju rezervacije. Uglavnom su to domaći dečki, Slovenci, no mnogo je upita bilo i iz drugih, okolnih zemalja, pa tako i iz Hrvatske.

Za 30 minuta s Emom ili Viktorijom trebat će izdvojiti 60 eura, sat vremena je povoljniji pa stoji 80 eura, dok su dva sata, što je za sada i maksimum, 120 eura. - Prijateljica i ja smo dobile ideju vidjevši da takav bordel postoji u Njemačkoj. Imali su ga i Talijani jedno vrijeme, ali je propao jer su klijente tražili dokumente. Diskrecija je ovdje ključna, zato se kod nas plaća isključivo u gotovini, a klijentov identitet ne znamo - priča nam Sandra Negro, koja inače ima i redoviti posao, odnosno vozi taksi. Na Doll House gleda kao na dodatni biznis i zaradu pa je s prijateljicom osmislila dvije različite lutke, koje su se potom po narudžbi izrađivale u Kini. Plavuša Ema je krhke konstitucije i manjih grudi, dok je Viktorija bujna i iz grudnjaka joj kipi solidna petica. Za seks s njima obavezni su kondomi te se lutka nakon svakog posjeta klijenta čisti i dezinficira posebnim sredstvima.

Ako požele, dobrodošle su i žene

U sobama su i tuš kabine za klijente, a jednako tako i televizori na kojima će se vrtjeti pornografski filmovi. Postojećim lutkama uskoro će se pridružiti i treća, crvenokosa, koja će imati fetiš ulogu i biti odjevena u lateks. Za ovaj vid zabave, kaže Sandra Negro, jednako su zainteresirani mladići od dvadeset godina i zreli muškarci od šezdeset. Stoga očekuje klijente svih profila i društvenih statusa, odnosno različite muškarce koji vole probati nešto izvan granica uobičajenog.

Naravno, budu li zainteresirane, dobrodošle su i žene. Prostitucija je u Sloveniji dekriminalizirana davnih dana, a seksualni radnici mogu se s njom baviti u formi samostalnih djelatnika. Doll House Slovenija vlasnice su osmislile s Društvom Dobra družba, odnosno građanskom organizacijom koja je aktivno uključena u rad na komercijalnim oblicima seksualnosti i području zabave za odrasle. Predsjednik Dobre družbe, Žiga Sedevčič, kaže nam da im je želja otvoriti podružnice udruženja na području čitave bivše države, pa tako i u Hrvatskoj. Želja im je otvoriti i ovakav salon s lutkama u Zagrebu pa poziva da mu se jave svi zainteresirani za suradnju i investicije te vrste.

Doll House je regitriran kao salon u kojemu se ne naplaćuje djelatnost

- Salon u Zagrebu pod nazivom ‘No Escape Room’ primao bi klijente, ali bi imao i dublju, ozbiljnu poruku. Te lutke simbolizirale bi sve seksualne radnike, žene, muškarce i transvestite, kojih ima jako puno, a društvo se pravi da ne postoje. Mi se, među ostalim, borimo protiv toga da seksualni radnici budu robovi koji u ovaj posao uđu iz nevolje i iz tog se svijeta više ne mogu iščupati - tumači Žiga Sedevčič. Doll House Slovenija je registriran kao salon u kojemu se ne naplaćuje djelatnost. Naplaćuje se samo najam sobe u kojoj je lutka.