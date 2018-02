Za vikend će biti magle i bure: Uskoro se očekuje novi snijeg

Nakon nekoliko dana snijega i temperatura oko nule, stiže nam vikend koji će u većem dijelu zemlje biti bez padalina, a moglo bi nam se pojaviti i sunce. Kiše i snijega bit će još jedino u Lici i Gorskom kotaru, a još danas mjestimice će kišiti i na Jadranu.

No, neugodan osjećaj hladnoće na kopnu bi mogla izazivati magla koja bi se ponegdje mogla zadržati i veći dio dana, a na Jadranu bura koja će zapuhati u subotu. Probleme na cestama na kopnu radit će poledica.

Foto: dhmz.hr

Vjetar će danas biti većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni, a ujutro uz obalu do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 2 i 6, na Jadranu od 7 do 12 °C, objavio je DHMZ.

Sutra će u kopnenim krajevima ujutro i prijepodne također biti magle, a na Jadranu će zapuhati mjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -7 do -2, na Jadranu od 2 do 7. Najviša dnevna između 2 i 6, na Jadranu od 8 do 13 °C.

Foto: dhmz.hr

Nova pošiljka kiše i snijega stiže u ponedjeljak, a smirivanje vremena očekuje se od sredine tjedna.