Za vikend konačno toplo, a što možemo očekivati idući tjedan?

Nakon što je ovaj tjedan obilježilo ružno vrijeme, kiša, jak vjetar i poplave, mnogi se već pitaju kada će to sunce karakteristično za svibanj. Već u petak bi djelomice trebalo biti sunčano i toplije, ali ne i posvuda suho, javlja HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Srećom, povremena kiša neće biti ni toliko česta ni obilna kao što je bila tijekom tjedna, a i vjetar će biti znatno blaži.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti više sunca nego prošlih dana. Bit će djelomice sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Ujutro ponegdje kratkotrajna magla, osobito u Posavini. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 8 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C.

U središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Povremeno su mogući rijetki pljuskovi. Vjetar većinom slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura malo niža nego na istoku.



U gorskim krajevima uz promjenljivu naoblaku ponegdje će biti kratkotrajnih pljuskova i grmljavine. Ujutro moguća kratkotrajna magla. Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, uz umjeren južni i jugozapadni vjetar, a prema otvorenom moru jugo. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 4 °C, uz obalu između 10 i 13 °C, a najviša dnevna od 17 do 19 °C, u gorju malo niža.



U Dalmaciji pretežno sunčano, sredinom dana ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenom moru jugo. Jutarnja temperatura od 11 do 14 °C, u unutrašnjosti malo niža, a najviša dnevna između 18 i 21 °C.



Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, uz pretežno sunčano vrijme, te slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. More malo do umjereno valovito.

Sljedećih dana većinom još toplije, ali nestabilno



Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano i razmjerno toplo, ali ne i posve stabilno. Lokalnih će pljuskova biti uglavnom na zapadu, u gorju te unutrašnjosti Dalmacije, a malo rjeđe u istočnim krajevima. Vjetar većinom slab južni i jugozapadni, a ujutro ponegdje može biti i kratkotrajne magle.



Na Jadranu idućih dana promjenljivo i nestabilno, te razmjerno toplo. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito početkom idućeg tjedna. U subotu će puhati umjereno i jako jugo, koje će u nedjelju oslabjeti i u ponedjeljak prolazno okrenuti na slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Od ponedjeljka stiže i nova ciklona pa će u Dalmaciji biti češća kiša, dok će jugo oslabiti. Bit će i nešto svježije. U utorak nas već očekuju sunčana i toplija razdoblja, no popraćena prolaznom i kratkotrajnom kišom.

