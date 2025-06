Za vikend vruće, ali pogledajte što tek dolazi od ponedjeljka!

U petak će biti djelomice, ponegdje pretežno sunčano. U prvom dijelu dana uz više oblaka u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu lokalno malo kiše, dok je poslijepodne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak vjerojatan u Dalmaciji. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslijepodne prolazno sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 28, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 °C.

U subotu će biti sunčano, u drugom dijelu dana mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu mjestimice umjerena do jaka bura, s olujnim udarima osobito podno Velebita. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 19 do 25 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 30 do 33 °C.

DHMZ je izdao žuto upozorenje za Jadran zbog jakog vjetra.

Početkom idućeg tjedna dogodit će se prvi toplinski val ovog ljeta. Kroz tjedan će temperature biti više od 35 stupnjeva Celzija.

