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NOVI INVESTICIJSKI PROIZVOD

Zaba uvela Bitcoin ETF certifikat

Piše Snježana Krnetić,
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Zaba uvela Bitcoin ETF certifikat
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Zagrebačka banka omogućava pristup najpoznatijoj kriptovaluti na svijetu uz jasna pravila i poznate troškove, pri čemu certifikati na dospijeću uključuju i zaštitu od pada vrijednosti

Bitcoin ETF certifikat, novi je investicijski proizvod Zagrebačke banke, koji klijentima omogućuje pristup kriptoimovini kroz regulirani i transparentni bankarski okvir. 

– Umjesto da građani sami otvaraju digitalne novčanike i prolaze kroz složene procedure, banka preuzima cjelokupni operativni dio te se ulaganje obavlja jednostavno i isključivo osobnim dolaskom u poslovnicu. Prodaja ovih certifikata organizirana je u tranšama koje traju oko mjesec dana, nakon čega se upis zatvara, a ponuda novih tranši ovisi o daljnjim planovima banke – rekao je Luka Tomašković direktor Prodajne mreže u Zabi.

Investicija je u dolarima, a najmanji iznos je 1000 dolara dok maksimalni nije određen. Sredstva se ulažu na fiksno razdoblje od pet godina i dva mjeseca, uz početnu naknadu od dva posto pri uplati. Najveća prednost ovog proizvoda je ugrađena zaštita od pada vrijednosti. Ulagatelj koji certifikat zadrži do definiranog roka dospijeća može računati na povrat inicijalno uloženog iznosa, čak i u slučaju da cijena Bitcoina na dospijeću bude u padu. U tom slučaju klijentu se vraća cjelokupna glavnica, umanjena isključivo za iznos početne bankarske naknade. Potencijalni prinos je ograničen. Banka garantira isplatu ostvarenog rasta bitcoina, ali najviše do granice od 50 posto. To u praksi znači da će klijent, u slučaju rasta bitcoina od 24 posto, dobiti upravo toliki prinos, no ako kriptovaluta naraste za 100 posto ili više, isplatit će mu se maksimalnih 50 posto prinosa na uloženo.

Kako bi došli do svog Bitcoin ETF certifikata bez obzira jeste li klijent Zabe ili ne, morate zadovoljiti uvjete. Digitalna kupnja za sada nije moguća već je potrebno doći u poslovnicu banke. Klijent mora proći detaljan upitnik te dokazati napredno znanje o investiranju. Drugi uvjet je fiksno vezivanje sredstava na navedeni rok te imati profil sklonosti riziku od četiri do sedam na bankovnoj skali od sedam stupnjeva.Uvjet je i dobna granica, pa tako na dan kupnje certifikata klijent ne smije biti stariji od 75 godina. 
 
- Interes za kriptoimovinu posljednjih godina snažno raste, no velik dio ulagatelja i dalje traži rješenja koja kombiniraju inovaciju i sigurnost. Uvođenjem Bitcoin ETF certifikata omogućujemo upravo to – pristup digitalnoj imovini kroz proizvod koji je reguliran, razumljiv i usklađen s bankarskim standardima - rekao je Slaven Rukavina, član Uprave za Maloprodaju u Zagrebačkoj banci. 

U Zabi očekuju da bi oko 1000 ljudi moglo ući u prvu tranšu i nadaju se da će ovaj novi investicijski proizvod biti dobro prihvaćen na tržištu.  Bude li potražnje, otvorit će novu tranšu. 

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