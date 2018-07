Bile su nerazdvojne prijateljice: Zaletio se u stup s 244 km/h!

Tri djevojke Ajla Ibrica (18), Nađa Neradin (17) i Lejla Oruč (17) izgubile su život u stravičnoj prometnoj nesreći koja je šokirala javnost u Bosni i Hercegovini, ali i cijeloj regiji.

Djevojke su poginule nakon što se u petak u 18.25 sati BMW X5, kojim je upravljao njihov prijatelj Almir Ejubović (20), velikom brzinom zabio u metalni stup na autoputu A-1 u Butilama. Kazaljka na luksuznom terencu, u kojem se nalazilo petero mladih, zakucala se na 244 kilometra na sat!, javlja Dnevni avaz.

Auto se gotovo prepolovio: Ajla se još bori za život

Iz smrskanog auta koji se skoro prepolovio, tijela Ibrice i Neradin, koje su na mjestu poginule, izvukli su vatrogasci, koji su morali rezali lim. Lejla Oruč, koja je još davala znake života, prevezena je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), gdje je, nažalost, iste noći u 20.05 sati podlegla ozljedama.

Foto: Dnevni avaz

Liječnici Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a još se bore za život Ajle Oruč (18), sestre nastradale Lejle Oruč. Vozač BMW-a Almir Ejubović zadobio je prijelome pršljena lumbalnog dijela kralježnice i nosne kosti te su ga zadržali na liječenju u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

Enormna brzina i neiskustvo

Izvor blizak istrazi potvrdio je za Dnevni avaz da je uzrok stravične nesreće upravo enormno velika brzina kojom se kretao BMW, za čijim je upravljačem bio neiskusan vozač. Da je u pitanju velika brzina, kazao je i jedan od vozača pored čijeg je vozila proletio BMW.

- Toliko je brzo vozio da se moj automobil zaljuljao kad je prošao pored mene - ispričao je.

Ekipa “Dnevnog avaza” bila je dan nakon nesreće u selu Vrbanja kod Tarčina, gdje su živjele Ajla Ibrica te sestre Lejla i Ajla Oruč. Ispred kuće Ibrice zatekli su rodbinu, prijatelje i komšije koji su došli izraziti saučešće neutješnoj obitelji.

Kako su kazali rođaci, očajna majka nije u stanju ni s kim razgovarati, dok je oca, inače policajca, tužna vijest zatekla u Njemačkoj, gdje je na godišnjem odmoru.

'Sve su zajedno radile, družile se i, eto, zajedno otišle i u smrt'

- Što da kažemo, tragedija nezapamćena. Koliko smo upućeni, Almir je po njih došao, jer su se dogovorili izaći u grad na kavu kako bi proslavili rođendan Ajle Oruč koji je trebao biti u subotu. Eto, nije ga proslavila, kao što neće ni naša Ajla Ibrica – kroz suze govore rođaci.

Prema njihovim riječima, svi su se međusobno poznavali još od prvog razreda osnovne škole.

- Sve su zajedno radile, družile se i, eto, zajedno otišle i u smrt. Ovo je sada život bez života. Da barem Ajla preživi – jecajući govore.

Nedaleko od kuće Ajle Ibrice nalazi se i kuća sestara Lejle i Ajle Oruč. Roditelji su, kako govore susjedi, izvan sebe.

- Bili su u bolnici kod Ajle. Nadaju se da će se izvući. Ona je na aparatima i samo daj, Bože, da izdrži njeno srce. Njene roditelje u životu drži još samo ta nada da će makar Ajla preživjeti – govore susjedi.

Mučna situacija bila je i ispred kuće Nađe Neradin u Zoviku kod Hadžića. Njezin otac, jecajući i brišući suze s lica, kaže da nema što reći i da bi volio da se sve ovo nije ni dogodilo.

U kući vozača Almira Ejubovića ekipa Dnevnog avaza nije zatekla nikoga. Susjeda im je rekla da su mu roditelji otišli u posjetu u bolnicu.

- Nije ni njima lako. Nema tri mlada života, Bože dragi – kaže susjeda.

Tek nedavno položio: Vozačku još nije ni podigao...

Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo, terenac BMW X5 vlasništvo je oca Almira Ejubovića i nije registriran. Na prednjoj i zadnjoj strani imao je nepripadajuće registarske oznake (689-M-155) i (669-E-155). Interesantno je da je vozilo prije nesreće bilo na prodaju.

Susjedi govore da je Ejubović tek nedavno položio vozački ispit te da čak nije ni stigao podići vozačku dozvolu.

Ferid Ramić, nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja koji je u osnovnoj školi predavao nastradalim djevojkama, iako u šoku, smogao je snage te je ispričao neke jezive detalje u vezi s nesrećom.

- Almir je divljao kroz selo i prije nesreće. Kamo sreće da su ga tada zaustavili, da se nešto uradilo... Ali, vrijeme se ne može vratiti, šteta je već napravljena i ništa se neće dobiti da se sada nekome skida glava – kaže Ramić. Dodao je da je razgovarao s jednim od policajaca koji su bili na očevidu.

- Ispričao mi je da je prije nesreće pretekao dva vozila te da se u momentu nesreće kazaljka zakucala na 244 kilometra na sat – kaže Ramić.

- Samo da Ajla Oruč preživi. Sve su to divne djevojke i nitko vam u selu neće reći nijednu ružnu riječ za njih – kazao je Ramić.

'Velika krivica je i na roditeljima'

Prema riječima Mirka Cvitanovića iz Zenice, dugogodišnjeg vještaka za promet, najčešći uzroci prometnih nesreća s tragičnim ishodom su brza vožnja i nesavjesnost vozača, koja se ogleda u slaboj obučenosti vozača.

- Do svega toga dovode instruktori i komisije za polaganje vozačkih ispita. Danas vozački ispit položi i onaj tko zna i tko ne zna voziti, a nažalost više je onih koji ne znaju. Može instruktor ne obučiti kandidata, ali tu je komisija da mu ne da prolaz. Nažalost, poznato je kako se danas u BiH dolazi do vozačke i to je izvor problema – kaže on i dodaje da je u cijeloj priči krivica i na roditeljima, koji svojoj djeci kupuju “bijesne automobile” kojima ne znaju upravljati.

- Automobili su brzi i jaki, dodajte tome dobru magistralu ili autocestu, mladi vozači dostignu brzinu veću od 200 kilometara na sat, ne znajući što to nosi. To je tragedija našeg podneblja – kaže Cvitanović.