Zaboravljeni kapetan: Prošla je godina od nestanka Miškića...

Obitelj nestalog Dina Miškića više ne želi davati izjave vezane uz nesreću koja im je prije godinu dana promijenila živote. Ne žele dodavati sol na ranu koja je i dalje svježa...

<p>Prije točno godinu dana tegljač<strong> Bourbon Rhode</strong> doživio je brodolom usred Atlantskog oceana. Točno toliko prošlo je od nestanka Šibenčanina <strong>Dina Miškića </strong>koji je bio kapetan broda.</p><p>Brod hrvatskog kapetana 26. rujna prošle godine zahvatio je uragan pete kategorije Lorenzo, na oko 1200 nautičkih milja od francuskog otoka Martiniquea na Karibima, usred Atlantskog oceana. Na Bourbon Rhodeu, remorkeru dugom 50 metara bilo je 14 članova posade. Prvih mjesec dana bila je na snazi intenzivna potraga te je fregata francuske mornarice uspjela spasiti trojicu živih mornara, a nažalost, izvukli su i tijela četvorice preminulih mornara. O preostaloj sedmorici se i dan danas ništa ne zna.</p><p>Obitelj nestalog Dina Miškića više ne želi davati izjave vezane uz nesreću koja im je prije godinu dana promijenila živote. Ne žele dodavati sol na ranu koja je i dalje svježa.</p><p>Koliko vrijedi ljudski život? Ako je suditi prema odštetama što su stigle na račune obitelji mornara nestalih u potonuću broda <strong>Bourbon Rhode - </strong>oko 4000 eura. Obiteljima nestalih i trojice spašenih s tegljača, koji je bio u tako očajnom stanju da nikad nije niti smio isploviti iz <strong>Las Palmasa</strong>, toliko je sjelo na račun nakon nesreće. </p><p>Zato su obitelji nestalih ukrajinskih mornara, a njih su šestorica, odlučile angažirati odvjetnike i zajednički tužiti tvrtku Bourbon. Nije poznato je li im se pridružila i obitelj Miškić. Dobiju li na sudu, odštete koje će morati isplatiti Bourbon mogle bi biti milijunske. Jer postoje fotografije snimljene na suhom doku na kojima se jasno vidi u koliko je lošem stanju bio brod.</p><h2>Što se točno dogodilo?</h2><p>Brod koji zbog brojnih problema nije uopće smio napustiti suhi dok u Las Palmasu na Kanarima stigao je 26. rujna otprilike na pola puta do svojega odredišta, Georgetowna u Gvajani. Usred Atlantskog oceana našao se na putu uragana Lorenzo. Nevjerojatno snažan uragan nastaje zbog sudara vrućih suhih vjetrova iz Sahare s hladnijim vjetrovima koji dolaze s vlažnih područja na jugu. Poznati su i kao "African Easterly Jet" i ključ su razornih uragana koji dolaze do Amerike. Upravo u rujnu postaju najjači, gotovo smrtonosni. Kad vjetar dosegne brzinu od 120 kilometara na sat, on postaje uragan prve kategorije. U posebnim uvjetima vjetrovi dosežu brzinu veću od 240 kilometara na sat. To je onda uragan pete kategorije - najjači uragan na Zemlji. Njemu su se na putu našli Dino Miškić i posada broda Bourbon Rhode.</p><p>Trojica kasnije spašenih mornara posvjedočila su o apokaliptičnim uvjetima koji su tog dana vladali na Atlantiku. Prema njihovim riječima, valovi su u trenucima potonuća bili viši od deset metara. U međuvremenu je uragan Lorenzo divljao i pojačavao snagu. Među transkriptima razgovora Dina Miškića s kompanijom nalazi se i kratka kapetanova poruka koja najjasnije opisuje intenzitet nevremena. "Sva se posada skupila i spremna je za napuštanje broda, ali ne mogu baciti splavove zbog velikih valova od deset metara ili više", dojavio je Dino. Prvi je poplavio zadnji dio strojarnice, točnije kormilarnica. Sve više mora ulazilo je u brod, a Dinova posljednja emitirana poruka s broda javljala je kako "voda i dalje raste". Brod se, prema transkriptu, kretao brzinom od tri čvora. U razgovoru za Morski.hr, pomorac koji je pojašnjavao sadržaj transkripta ustvrdio je kako je ta brzina bila prevelika za nevrijeme u kojemu su se našli.</p><h2>Pozivi u pomoć</h2><p>17 minuta nakon prvog automatskog poziva u pomoć, od Dina stiže druga poruka da brod tone u 8.45 sati. 13 minuta kasnije, u 8.58 sati, ponovno prema tvrtki odlazi još jedna, treća poruka, u kojoj je dodana i pozicija broda. A onda tek nakon treće poslane poruke da brod tone kompanija odgovara u 9.42. Prošlo je sat i 14 minuta od prvog Dinova poziva u pomoć. U 12.41, nakon nekoliko razmijenjenih poruka, prekida se dvosmjerna komunikacija između Dina i Bourbona. Kompanijine poruke više ne stižu do broda.</p><p>Član posade broda koji je spasio trojicu mornara prepričao je iskaze preživjelih. Opisao je horor koji su proživljavali u trenucima tonjenja. "Ispričali su da nisu vidjeli kapetana nakon što im je naredio da napuste brod, jer se ubrzo brod prevrnuo. Jedan od njih mi je ispričao da ih je u splav ušlo sedam, trojica su bila na brodu, a četvorica su se držala za konop oko splavi. Tad su ih ponovno pogodili snažan udar vjetra i val te se ponovno splav prevrnuo. Trojica su se uspjela popeti, no ostali su nestali među valovima", ispričao je za Morski.hr. Ustvrdio je da je, osim splavi s preživjelima (pronađena 40 nautičkih milja od mjesta potonuća) i prevrnutog "rescue boata" (70 milja od mjesta potonuća), pronađena još jedna splav, ali prazna. Tri dana nakon potonuća pronađena su trojica preživjelih. Četvorica mornara su preminula, a za sedmoricom je počela opsežna potraga.</p><h2>Masovna potraga za nestalim mornarima</h2><p>Vlasti Martiniquea su iznenada, nakon samo sedam dana, obustavili potragu za nestalim mornarima. Međutim, na inicijativu Dinovih prijatelja ona je nastavljena, a u akciju su se uključili i državni te diplomatski vrh. Moćni brod ALP Striker, sateliti, avioni i okolni brodovi danima su pretraživali golemo oceansko prostranstvo. Javnost je budno pratila svaku novu vijest...</p><p>Prije isplovljavanja Bourbon Rhode je proveo manje od dva tjedna na remontu u Nigeriji. Međutim, izvještaj o stanju broda prije suhog doka i potrebnih popravaka pokazao je kako su mu za potpuni remont bila potrebna barem dva mjeseca. Stručnjaci su utvrdili kako je na brodu odrađena samo kozmetika, dok su ostali, vitalni dijelovi broda, bili u katastrofalnom stanju.</p><p>- Imali su veliki problem s jednim motorom, navodi se u izvješću. Imali su problema s ventilima. Bilo što od toga moglo bi se lako pokvariti i izazvati poplavu. Pretpostavljam da se jedan ventil jednostavno slomio zbog natezanja pa posada naposljetku nije mogla zaustaviti plavljenje broda. Oplata je potpuno korodirana, vodonepropusna vrata su katastrofa. Jako sam bijesan što su takav brod pustili na more - rekao je jedan kapetan za Morski.hr.</p><h2>Otkriveno u kakvom je stanju brod isplovio</h2><p>- Osim što je vidljivo da je brod u jako lošem stanju, puno stavki treba popraviti ili zamijeniti. Kritično je to što su vodonepropusna vrata dobila četvorku, dakle unsatisfactory ili nezadovoljavajuću ocjenu, te čudni zvukovi osovine. Svi ventili seachestova (usis mora za hlađenje motora, pomoćnih motora, klima-uređaja i slično) i overboarda (odvodni ventili) trebali su remont. Dvanaest dana u škveru je ništa - prokomentirao je šokantno izvješće o stanju Bourbon Rhodea jedan zapovjednik stroja.</p><p>Od trojice spašenih mornara, dvojice Ukrajinaca i jednog Rusa, javnost je dobila uvid u užas koji su proživljavali. Nakon potonuća nesretni ljudi su proveli 24 sata u moru držeći se rukama i nogama o prevrnutu splav za spašavanje. Valovi od 15 metara nosili su ih sve dalje od potonulog broda. Tek sljedeći dan uspjeli su se popeti na prevrnutu splav.</p><p>- Na splavi nije bilo vode. Imali su samo kekse koje je bilo nemoguće jesti bez vode pa su ih pokušavali pojesti s morskom vodom. Tijela su im bila potpuno prekrivena velikim ranama, ogrebotinama i modricama. Prsluci za spašavanje su im se stalno okretali i derali im uši. Slana morska voda im je nagrizla kožu i oči koje su ih stalno boljele. Jedne večeri je moj muž potpuno izgubio vid. Ništa nije mogao vidjeti. Meduze su ih stalno pekle. U subotu je svanulo sunčano jutro i kožu na licu im je spalilo sunce - ispričala je za 24sata Elena Konovalenko, supruga Dmitra Marčenka, jednog od spašenih mornara.</p><p>Kad su vlasti Martiniquea obustavili potragu, Dinovi najbliži prijatelji oformili su jezgru Facebook grupe Bourbon Rhode Rescue. Nekolicina odlučnih i dobro povezanih prijatelja uspjela je podići toliku prašinu te naposljetku prisiliti tvrtku, Martinique i hrvatski državni vrh da se uključe u nastavak potrage. Organizirali su i peticiju za prikupljanje novca za podizanje aviona u slučaju da se obustavi potraga. </p><p>Nakon apela obitelji i prijatelja bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poslala je pismo francuskom predsjedniku da se istraga ne obustavlja. No, sve uzalud. Šibenski kapetan nikad nije pronađen. </p><p>Nadu su u jednom trenutku bile probudile signalne rakete koje su uočili s broda ALP Striker kad je već potraga bila prekinuta, ali nikad nije otkriveno tko ih je i zašto ispalio. Ponovno aktivirana, višednevna operacija nije dala nikakvog rezultata. </p><p>Očajna supruga šibenskog kapetana Marijana Kedžo Miškić uputila je tada apel francuskom ministru vanjskih poslova da se potraga nastavi sve do pronalaske sedmorice nestalih.</p><p>- Molim kao žena, supruga i majka djeteta koje danas, na svoj 12. rođendan želi samo da mu se otac vrati; Nemojte ponovno odustati od njih.</p><p>Mario Miškić, otac nestalog kapetana kazao je dva mjeseca nakon nestanka sina, da je danima nakon ispaljenih raketa očekivao poziv iz Bourbona ali da mu se nitko nije javio.</p><h2>Tvrtka bankrotirala</h2><p>Krajem prosinca prošle godine tvrtka Bourbon Corporation, koja je bila vlasnica broda Bourbon Rhode, bankrotirala je.Tvrtku, koja je podnijela zahtjev za bankrotom još u kolovozu, preuzele su banke.</p><p>Neven Mevlan iz Sindikata pomoraca Hrvatske kazao je za 24 sata nakon informacije o bankrotu tvrtke kako obitelj kapetana Miškića ima pravo na odštetu iako je tvrtka formalno propala.</p><p>- Bez obzira što je tvrtka propala, to ne utječe na pravo i mogućnost obitelji da traži odštetu za kapetana Dina. Radi se o osiguranju koje se isplaćuje bez obzira na vlasništvo nad brodom i što se s njim događa, je li tvrtka prodana, bankrotirala ili nešto treće. Svi brodovi koji imaju papire i legalno plove imaju ovo osiguranje koje nije pitanje dobre volje i hoće li ga neki imati ili ne. Osiguranje je pitanje sustava i obitelj Miškić ima pravo na odštetu - kazao je Mevlan.</p><p>Dino je iza sebe ostavio dvoje djece, suprugu te majku i očuha.</p>