Zaboravljeni lov na veliku psinu na Krku! 'Sjećam se kako su je te 1959. ubili kod nas u plićaku'

Prije godinu dana svjetski su znanstvenici potvrdili da je morski pas ulovljen kraj Rogoznice doista bio velika bijela psina, jedna od najfascinantnijih i najrjeđih morskih vrsta u Jadranu. Ta je vijest ponovno probudila sjećanja na gotovo zaboravljen događaj star više od šest desetljeća - onaj iz malog mjesta Šilo na otoku Krku, gdje je u ljeto 1959. godine ulovljena golema psina duga čak 4,5 metara. Iako tad nitko nije mogao sa sigurnošću utvrditi o kojoj je vrsti riječ, mještani su desetljećima uvjereni da je i morski div iz Šila bio upravo velika bijela psina. O tome se i danas govori gotovo šapatom, kao o događaju koji je obilježio cijelu generaciju.