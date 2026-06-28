Sjećanja na gotovo zaboravljeni događaj star više od šest desetljeća - onaj iz malog mjesta Šila na Krku, gdje je u ljeto 1959. ulovljena golema psina, duga čak 4,5 metara, danas su življa nego inače.
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Zaboravljeni lov na veliku psinu na Krku! 'Sjećam se kako su je te 1959. ubili kod nas u plićaku'
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Prije godinu dana svjetski su znanstvenici potvrdili da je morski pas ulovljen kraj Rogoznice doista bio velika bijela psina, jedna od najfascinantnijih i najrjeđih morskih vrsta u Jadranu. Ta je vijest ponovno probudila sjećanja na gotovo zaboravljen događaj star više od šest desetljeća - onaj iz malog mjesta Šilo na otoku Krku, gdje je u ljeto 1959. godine ulovljena golema psina duga čak 4,5 metara. Iako tad nitko nije mogao sa sigurnošću utvrditi o kojoj je vrsti riječ, mještani su desetljećima uvjereni da je i morski div iz Šila bio upravo velika bijela psina. O tome se i danas govori gotovo šapatom, kao o događaju koji je obilježio cijelu generaciju.
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