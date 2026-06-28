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Zaboravljeni lov na veliku psinu na Krku! 'Sjećam se kako su je te 1959. ubili kod nas u plićaku'

Piše Iva Milotić, Meri Tomljanović,
Čitanje članka: 7 min
Zaboravljeni lov na veliku psinu na Krku! 'Sjećam se kako su je te 1959. ubili kod nas u plićaku'

Sjećanja na gotovo zaboravljeni događaj star više od šest desetljeća - onaj iz malog mjesta Šila na Krku, gdje je u ljeto 1959. ulovljena golema psina, duga čak 4,5 metara, danas su življa nego inače.

Prije godinu dana svjetski su znanstvenici potvrdili da je morski pas ulovljen kraj Rogoznice doista bio velika bijela psina, jedna od najfascinantnijih i najrjeđih morskih vrsta u Jadranu. Ta je vijest ponovno probudila sjećanja na gotovo zaboravljen događaj star više od šest desetljeća - onaj iz malog mjesta Šilo na otoku Krku, gdje je u ljeto 1959. godine ulovljena golema psina duga čak 4,5 metara. Iako tad nitko nije mogao sa sigurnošću utvrditi o kojoj je vrsti riječ, mještani su desetljećima uvjereni da je i morski div iz Šila bio upravo velika bijela psina. O tome se i danas govori gotovo šapatom, kao o događaju koji je obilježio cijelu generaciju.

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Komentari 11
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