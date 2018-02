Zabranjena ljubav: Princeza je cijeli život voljela samo njega...

Veljača je mjesec ljubavi. Tim povodom svaki dan sve do Dana zaljubljenih - Sv. Valentina donosimo vam po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti koja će malo koga ostaviti ravnodušnim. Neke su šokirale svijet, neke su rasplakale mnoge, a neke su tragično završile..

Najljepša britanska princeza ikad, glamurozna, neodoljivog osmjeha - britanska javnost je obožavala Margaret, mlađu sestru britanske kraljice Elizabete II. Željeli su dakako i najboljeg i najposebnijeg muža za omiljenu članicu kraljevske obitelji. Željela je to i njezina starija sestra kraljica, ali lijepa Margaret je žudjela samo za jednim - Izuzetno šarmantnim i 15 godina starijim naočitim pilotom Peterom Townsendenom, oženjenim muškarcem sa dvoje djece.

Prvi put ga je ugledala 1944. godine kad joj je bilo samo 14 godina. Bio je u društvu njezinog oca, kralja Georga VI. i tada je pomislila 'On zaslužuje biti moj princ'. Malo nakon toga priznala je sestri “Zaljubila sam se u njega preko ušiju i mora biti moj”. Od tog dana samo je o njemu razmišljala. Peter, oženjen s dvoje djece, nije ozbiljno shvaćao njezino očijukanje ni dvije godine kasnije kad je 16- godišnja princeza izrasla u neodoljivu mladu ženu.

Foto: KEYSTONE Pictures USA Margaret sa sestrom budućom kraljicom Elizabetom 1946. godine

Kolumnist Daily Maila Craig Brown tvrdi da je princeza već sa 17 godina započela vezu s Peterom koji je ipak pokleknuo pred čarima mlade i lijepe Margaret.

Seksali se kad je njoj bili tek 17?

Townsend je svojim šarmom osvojio i cijelu kraljevsku obitelji te ih je često posjećivao i družio se s njima, pa tako i s Margaret. Pratio ju je tijekom putovanja na porinuće broda u brodogradilištu u Belfastu 1947. godine, a Brown tvrdi da posjeduje dokumente koji dokazuju da je tada Townsend, tada još oženjen, odbio hotelsku sobu koja mu je bila namijenjena i tražio sobu do sobe princeze Margaret. Dokaze da su već tada spavali zajedno ipak nema..

No još ranije, te iste godine, Margaret je sa sestrom i roditeljima bila u posjetu Južnoafričkoj Republici, a kao pratnja joj je dodijeljen upravo Townsend. Kasnije je pričala da pamti svaki trenutak afričkog putovanja.

Foto: Keystone Pictures USA

Tajna veza se nastavila, a Peter je 1950. godine došao, po funkciji, na dvor. Tada su počeli u potpunosti uživati u svojoj ljubavi. Potpuno su se predali jedno drugom. Na konjima bi galopirali kroz Windsorski park, ljubili se skriveni iza stabala ili grmlja. Dvor je o tome šutio. Ignorirao je nestašluke drage princeze. Kada je izbio skandal jer je Peter navodno viđen kako izlazi kroz prozor Margaretine privatne odaje odmah su sve zataškali. U međuvremenu se Peter razveo. No, to nije postala neka velika prednost jer više nije bio oženjeni pučanin već razvedeni pučanin.

Skandal: Princeza ljubaka sa razvedenim pučaninom!

Kad je njezin otac kralj umro 1952.godine, a prijestolje naslijedila njezina sestra počeli su teški dani za ljubavni par. Javnost je doznala za njih kad je na jednom kraljevskom događaju dok ga je pozdravljala s uniforme mu diskretno maknula komadić končića. Naravno da su uslikani, svi su shvatili što se događa te su uskoro bili glavna tema svih britanskih medija.

- Kraljičina sestra ljubaka sa razvedenim muškarcem! - skandal se nije mogao izbjeći.

Townsend je u vrijeme kad se afera otkrila tvrdio da se zaljubio u princezu kad je imala 21 godinu, nakon svog razvoda, no u to je malo tko povjerovao.

Zamolili su kraljicu da im da dopuštenje za brak, no problem je, naravno, bio što je Townsend bio razveden. Kraljica ih je zamolila da se strpe godinu dana.

Iako su odlučili čekati, nije im bilo suđeno. Prema pravilima Anglikanske crkve, razvedeni se smiju vjenčati jedino uz dopuštenje kraljice i oba doma Parlamenta. Parlament je to bez razmišljanja odmah odbio, a jedina opcija koju je imala je da se odrekne svoje titule te titule svoje buduće djece i njihovog prava na nasljedstvo britanskog trona. Također, ne bi smjela imati više nikakve veze s kraljevskom obitelji.

Svi su bili protiv njihovog braka

Na kraju, kraljica je svojoj buntovnoj sestri zabranila udaju. No, o skandalu se i dalje naveliko pričalo, a nesretna princeza je trpjela žestoke kritike i osude javnosti. Protiv tog braka je bio i tadašnji premijer Winston Churchill.

Peterova tada već bivša žena odlučila je zaštititi kraljevsku obitelj pa je zanijekala njihovu aferu i činjenicu da je to bio razlog rastave i na sebe je preuzela krivicu. U javnost je izašla s pričom da je ona prevarila Townsenda s Johnom de Laszlom, svojim drugim suprugom.

- Mama mi je bila veoma povrijeđena, svi su znali da se otac viđa s princezom - rekao je kasnije njihov sin Giles koji nikad nije mogao preboljeti majčino preuzimanje krivice na sebe.

No Margaret je i dalje planirala kako se udati za voljenog muškarca. S obitelji je uskoro otišla na put u Rodeziju, a Peteru su odlazak zabranili. Zaljubljeni par je vjerovao da će se vidjeti za tri tjedna, a plan im je bio da će se vjenčati čim ona navrši 25 godina. Naime, tada joj neće biti potreban kraljičin i obiteljski blagoslov, ali naravno, pod uvjetom da se odrekne svih kraljevskih prava, što znači i prava na prijestolje.

'Sve češ izgubiti ako se udaš za njega'

No Churchill, koji se izrazito protivio tom braku, poslao je kapetana Townsenda u Bruxelles gdje mu je dao diplomatsku službu. Kad je doznala za tu vijest neutješna princeza je danima plakala. Sljedećih godinu dana nisu se vidjeli. Peter je uspio nekako pod lažnim imenom doputovati u domovinu i naći će s princezom, ali to su bili posljednji njihovi dani sreće...

Churchill je kao premijer ponovio da neće dati dopuštenje za njihov brak. Princeza je sad morala odlučiti hoće li postati obična građanka ili će zaboraviti Townsenda.

- Samo da znaš ako se udaš za njega izgubit ćeš sva svoja prava, nećeš dobivati apanažu, ostat ćeš bez svega. I morat ćeš napustiti Britaniju - hladno joj je objasnila kraljica. Sva u očaju kome god da se obratila svi su joj govorili isto - Nemoj se udati, moraš se žrtvovati za svoju zemlju. A brak ti ionako ne bi mogao biti sklopljen u crkvi.

Pritisak je bio prevelik

Javnost je vidjevši koliko je velika ljubav njihove omiljene princeze navijala za brak. Čak 95 posto čitatelja Daily Maila, izrazilo je potporu Margaret i Townsendu.

"Marg, radi što želiš!" - vikale su princezi žene na javnim događajima kad bi ugledale princezu. Margaret je ipak 31. listopada 1955. objavila svoju izjavu.

- Željela bih objaviti da sam odlučila ne udati se za kapetana Petera Townsenda. Svjesna sam da bih, ako odbacim pravo na nasljedstvo trona, mogla ući u građanski brak. Ali, vodeći se Crkvinim učenjem da je kršćanski brak neraskidiv i imajući na umu moje obaveze prema Commonwealthu, odlučila sam koji su moji prioriteti. Odluku sam donijela sama, a učvršćena je potporom kapetana Townsenda. Duboko sam zahvalna za brigu svima koji su je izrazili i koji su se molili za moju sreću - stajalo je u izjavi koju je potpisala samo s "Margaret".

Princeza slomljenog srca

Nakon toga Margaret je prozvana tužnom princezom. Vidjeli su se tri godine kasnije i pali jedno drugome u zagrljaj. Nekoliko sati su proveli zajedno, ali to je bio kraj. Tajni susreti više nisu dopušteni. Kad je u novinama vidjela da se njezin voljeni ženi sa kćeri nekog belgijskog milijunaša (koja je jako fizički podsjećala na nju) danima je bila depresivna, a onda je definitivno odlučila sve promijeniti.

Postala je redovan gost glamuroznih zabava i nezaobilazna tema tadašnjeg 'žutog tiska. Novine su neprestano pisale o princezi i njezinoj raskalašenoj družini koju su prozvali 'krug princeze Margaret'. Željela je biti u centru pažnje, pjevati uz pratnju klavira u noćnim klubovima do sitnih sati..Bila je tadašnja modna ikona i najpoznatija trendseterica tog doba.

Mediji su i dalje bili skoncentrirali na sve one neženje koji su bili podobni da princezu i nisu mislili da je moguće da jedan umjetnik postane Margaretin muž. A upravo to se i dogodilo. Princeza Margaret htjela je pokazati javnosti da je krenula dalje, da je napokon preboljela Townsenda i 1960. godine, objavila je svoje zaruke sa Anthonyjem Armstrong-Joneseom. Javnost je bila šokirana, mnogi su bili protiv, i smatrali su da se trebali udati za nekog aristokrata. No kraljevska obitelj bez problema je prihvatila njezinog odabranika.

Nesretan brak i buran život

Za fotografa Anthonyja Armstrong-Jonesa udala se iste godine a njezino vjenčanje je bilo prvo kraljevsko vjenčanje u povijesti koje je televizija prenosila uživo. Postali su grof i grofica od Snowdona.

S njim u braku dobila je dvoje djece, sina i kćer. Međutim, brak s Anthonyjem je bio sretan samo na početku. Poslije su varali jedno drugo i konačno se razveli 1978. godine.

On se ubrzo ponovno vjenčao, dok se ona više nikad nije udavala. Ona je pak nastavila buran život, u kojem je bilo i obilja alkohola, cigareta, tableta. Veliki skandal je izazvala i afera sa 17 godina mlađim vrtlarom.

Uskoro su za Margaret nastupile brojne nesreće. Dobila je hepatitis, operacijom su joj uklonili dio pluća, no svejedno je nastavila pušiti jer je bila strastveni pušač baš kao i njezin otac.

Margaret nikad nije zanemarivala kraljevske dužnosti i posvetila se umjetnosti. Postala je predsjednicom čuvenoga Kraljevskog baleta i bavila se humanitarnim radom. Peter Townsend umro je 1995. u 81. godini. U drugom braku je ostao do kraja života. Margaret i Peter ponovno su se susreli 37 godina nakon prekida. Pozvala ga je na čaj. Sva njegova pisma je sačuvala i dala dopuštenje da se mogu otvoriti tek 100 godina nakon njezina rođenja. Tako će 2030. godine javnost saznati sve o ljubavi, tuzi i patnji nesretnih ljubavnika

Margaret je umrla 2001. godine. Umrla je u snu.

