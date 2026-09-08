U Splitu se ove godine za mjesto u vrtićima prijavilo dvostruko više necijepljene djece nego lani, njih 208, što je čak 13 posto od ukupnog broja prijavljene djece
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ZABRINJAVAJUĆE Necijepljena djeca ne mogu ići u vrtić, a roditelji će opet kriviti državu...
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Zabrinjavajući su i poražavajući podaci o broju djece koju roditelji ove pedagoške godine nisu mogli upisati u jaslice i vrtić jer ih isti ti roditelji nisu željeli cijepiti protiv zaraznih bolesti.
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