Zabrinjavajuće? Zagrebački faks moli studente da dođu na upise, ali - bez roditelja! 'Odrasli su'

Studenti su redom punoljetne osobe. Trebali bi biti, barem u jednoj određenoj mjeri, spremni za odrasli život, a očekuje se da neke stvari mogu obaviti sami. Ipak, čini se da tome i nije tako pa su Fakultet političkih znanosti i Stomatološki fakultet u Zagrebu morali upozoriti i obavijestiti roditelje da studenti trebaju dolaziti na upise bez roditelja, kao i da bi isključivo sami trebali obavljati svu komunikaciju - piše srednja.hr.

- Brucoši i brucošice, kao i studenti i studentice viših godina, odrasle su osobe. Stoga ne postoji niti jedan opravdan razlog, osim u slučaju više sile ili opravdanih zdravstvenih okolnosti, da roditelji, skrbnici ili drugi članovi obitelji studenata kontaktiraju upravu Fakulteta, administrativno osoblje Fakulteta (poglavito Studentsku referadu), kao niti pojedinačne profesore. Takav oblik komuniciranja, bilo putem e-maila, bilo putem telefona ili osobnim dolaskom u zgradu Fakulteta, nije prihvatljiv te može biti smatran neopravdanim pritiskom na nenastavno i nastavno osoblje Fakulteta političkih znanosti. Svu komunikaciju s Fakultetom studenti trebaju sami uspostavljati, a ne prebacivati na svoje obitelji, stajalo je u objavi FPZG-a.

No, objava je ubrzo uklonjena s weba, a stiglo je i objašnjenje FPZG-a.

- Navedena molba roditeljima da svojoj punoljetnoj djeci, a našim studentima, prepuste samostalnu komunikaciju s fakultetskim službama, objavljena je tijekom zahtjevnog razdoblja upisa studenata, a kako bi proces upisa tekao brže i učinkovitije. Fakultet povremeno zaprima upite roditelja umjesto samih studenata, osobito u vrijeme upisa na prvu godinu studija. Razumijemo da roditelji, vođeni brigom i najboljim namjerama, žele biti uključeni u komunikaciju, te im Fakultet u opravdanim situacijama izlazi u susret. Ipak, želimo naglasiti važnost izravne i primjerene komunikacije između studenata i fakultetskih službi, što smatramo ključnim za poticanje njihove samostalnosti i odgovornosti, poručili su.

Naveli su da se tijekom rujna intenzitet komunikacije znatno povećao zbog preklapanja završnih ispitnih rokova, obrana završnih i diplomskih radova te upisa u više godine i na diplomske studije.

- Zbog toga neki upiti ne mogu biti trenutno obrađeni, osobito kad se radi o specifičnim slučajevima. No, sve ključne informacije redovito se objavljuju putem službene mrežne stranice Fakulteta i našeg aktivnog Instagram profila, kako bismo studentima osigurali pravovremene, točne i lako dostupne informacije. Koristimo i ovu priliku da svim novim studentima poželimo dobrodošlicu u novo akademsko okruženje, poručili su s FPZG-a.