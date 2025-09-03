Obavijesti

OGLASILA SE I GRADONAČELNICA

Zabrinjavajući podaci: U Rijeci je dnevno neispravno do 43% autobusa. 'Varira iz dana u dan'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka: Autobusi Komunalnog društva Autotrolej | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Na pitanje o nedostatku vozača, iz Autotroleja navode da su prošle godine imali kroničan nedostatak vozača te da se povećanjem materijalnih prava situacija nešto poboljšala

Javni riječki gradski prijevoznik Autotrolej raspolaže sa 155 vozila, prosječne starosti od šest i pol godina, a dnevno je neispravno od 37 do 43 posto vozila, izvijestili su iz Autotroleja i poručili da poduzimaju sve kako bi poboljšali ispravnost autobusa i standard gradskog prijevoza.  

Na upit Hine o stanju voznog parka, iz Autotroleja su u srijedu odgovorili da je tijekom posljednjih pet godina nabavljeno 91 novo vozilo. „Ispravnost varira iz dana u dan te se kreće od 57 do 63 posto ispravnih vozila, a intencija je svakodnevno podizanje ispravnosti vozila“.

Za održavanje vozila, posebice novijih marke MAN i Otokar, zaduženi su tvrtka Auto Hrvatska PSC i Rijeka plus.

„Popravci traju ovisno o težini kvara, a osim starijih vozila česti su i kvarovi na novijim vozilima. Kako bi se postotak ispravnih vozila povećao, nova Uprava obavila je razgovore s tim tvrtkama. S Auto Hrvatskom PSC dogovorena su produljenja jamstava na vozilima i servisi, dok je s Rijeka plusom dogovorena bolja suradnja i veći angažman njihovih radnika“.

U vezi s održavanjem voznog reda, kažu da će nastojati da broj polazaka bude na razini prije ljetnog voznog reda, pri čemu će se fokusirati na povećanje broja polazaka u prometnim „špicama“.

„Kako se situacija bude mijenjala, očekujemo da ćemo s više ispravnih vozila ubacivati i dodatne polaske. Nastojat ćemo poduzeti sve kako bismo podigli standard prijevoza, u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo. U ovom trenutku ne možemo povećavati izlaznost vozila, ali ćemo povećati broj smjena, što je omogućilo zapošljavanje novih vozača.“

Na pitanje o nedostatku vozača, iz Autotroleja navode da su prošle godine imali kroničan nedostatak vozača te da se povećanjem materijalnih prava situacija nešto poboljšala. "Nema zaposlenih stranih radnika putem agencija za posredovanje, a u Autotroleju sada ima 277 vozača, od čega je 19 umirovljenika zaposlenih na pola radnog vremena."

Rinčić: Za problem neispravnih autobusa saznali smo nakon preuzimanja vlasti

Početkom srpnja smijenjen je direktor Autotroleja Roberta Mrvčić , a za v.d. direktoricu imenovana je Dijana Trošelj, koja je dužnost preuzela 1. kolovoza.  

O stanju voznog parka Autotroleja u srijedu je na konferenciji za novinare govorila i gradonačelnica Iva Rinčić.  

Rekla je da su prije nekoliko dana bila otkazana tri polaska autobusa no, to je odmah regulirano. „Stanje nije lako, s obzirom na vozni park, ali vjerujem da će se sve poduzeti za potrebe odlazaka u školu i općenito gradskog prijevoza,“ kaže Rinčić.

Na pitanje od kada traje problem tolikog broja neispravnih autobusa, odgovorila je da su za to saznali nakon preuzimanja vlasti, a sada o problemu otvoreno razgovaraju i traže rješenja.

„Dok smo bili gradski vijećnici čuli smo da vozni park ne funkcionira na odgovarajući način, ali o tome se nije nikada otvoreno govorilo, nismo imali podatke. Vjerojatno takvih problema ima i u drugim društvima, s time smo se uhvatili u koštac, a za snimku stanja i podatke treba malo vremena“, kazala je.

