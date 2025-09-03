Zabrinjavajući podaci: U Rijeci je dnevno neispravno do 43% autobusa. 'Varira iz dana u dan'

Javni riječki gradski prijevoznik Autotrolej raspolaže sa 155 vozila, prosječne starosti od šest i pol godina, a dnevno je neispravno od 37 do 43 posto vozila, izvijestili su iz Autotroleja i poručili da poduzimaju sve kako bi poboljšali ispravnost autobusa i standard gradskog prijevoza.

Na upit Hine o stanju voznog parka, iz Autotroleja su u srijedu odgovorili da je tijekom posljednjih pet godina nabavljeno 91 novo vozilo. „Ispravnost varira iz dana u dan te se kreće od 57 do 63 posto ispravnih vozila, a intencija je svakodnevno podizanje ispravnosti vozila“.

Za održavanje vozila, posebice novijih marke MAN i Otokar, zaduženi su tvrtka Auto Hrvatska PSC i Rijeka plus.

„Popravci traju ovisno o težini kvara, a osim starijih vozila česti su i kvarovi na novijim vozilima. Kako bi se postotak ispravnih vozila povećao, nova Uprava obavila je razgovore s tim tvrtkama. S Auto Hrvatskom PSC dogovorena su produljenja jamstava na vozilima i servisi, dok je s Rijeka plusom dogovorena bolja suradnja i veći angažman njihovih radnika“.

U vezi s održavanjem voznog reda, kažu da će nastojati da broj polazaka bude na razini prije ljetnog voznog reda, pri čemu će se fokusirati na povećanje broja polazaka u prometnim „špicama“.

„Kako se situacija bude mijenjala, očekujemo da ćemo s više ispravnih vozila ubacivati i dodatne polaske. Nastojat ćemo poduzeti sve kako bismo podigli standard prijevoza, u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo. U ovom trenutku ne možemo povećavati izlaznost vozila, ali ćemo povećati broj smjena, što je omogućilo zapošljavanje novih vozača.“

Na pitanje o nedostatku vozača, iz Autotroleja navode da su prošle godine imali kroničan nedostatak vozača te da se povećanjem materijalnih prava situacija nešto poboljšala. "Nema zaposlenih stranih radnika putem agencija za posredovanje, a u Autotroleju sada ima 277 vozača, od čega je 19 umirovljenika zaposlenih na pola radnog vremena."

Rinčić: Za problem neispravnih autobusa saznali smo nakon preuzimanja vlasti

Početkom srpnja smijenjen je direktor Autotroleja Roberta Mrvčić , a za v.d. direktoricu imenovana je Dijana Trošelj, koja je dužnost preuzela 1. kolovoza.

O stanju voznog parka Autotroleja u srijedu je na konferenciji za novinare govorila i gradonačelnica Iva Rinčić.

Rekla je da su prije nekoliko dana bila otkazana tri polaska autobusa no, to je odmah regulirano. „Stanje nije lako, s obzirom na vozni park, ali vjerujem da će se sve poduzeti za potrebe odlazaka u školu i općenito gradskog prijevoza,“ kaže Rinčić.

Na pitanje od kada traje problem tolikog broja neispravnih autobusa, odgovorila je da su za to saznali nakon preuzimanja vlasti, a sada o problemu otvoreno razgovaraju i traže rješenja.

„Dok smo bili gradski vijećnici čuli smo da vozni park ne funkcionira na odgovarajući način, ali o tome se nije nikada otvoreno govorilo, nismo imali podatke. Vjerojatno takvih problema ima i u drugim društvima, s time smo se uhvatili u koštac, a za snimku stanja i podatke treba malo vremena“, kazala je.