Zabrinute mame ročnika šalju MORH-u mailove: Mi ćemo se baviti mladićima i djevojkama

Fakultet političkih znanosti u Zagrebu prošlo ljeto javno je zamolio roditelje da ih ne zovu i ne šalju mailove. Sličan problem imaju i drugi fakulteti, a sad i MORH

Admiral

U pravilu mi vrlo malo zaprimamo mailova od mladića koji jesu budući potencijal Hrvatske vojske i djevojaka koje će se, naravno, dragovoljno priključiti. Uglavnom su to zabrinuti roditelji, najviše mame. No, ja mislim da nećemo imati problema, dakle, mi se nećemo baviti mamama, mi ćemo se baviti mladićima i djevojkama koji će biti na temeljnom vojnom osposobljavanju, navodi u "Vodiču za mame" djelatnik MORH-a na njihovom YouTube kanalu.

Nije precizirao što brine mame, no zbog roditelja koji zovu zbog svoje djece već su javno reagirali i neki fakulteti. Primjerice, Stomatološki fakultet i Fakultet političkih znanosti u Zagrebu lani su otvoreno upozorili roditelje da ne zovu, ne šalju mailove i ne dolaze na upise umjesto djece, piše portal srednja.hr

Inače, već dva tjedna traju liječnički pregledi za ponovno uvedeni obavezni vojni rok. Pregledi se obavljaju u Splitu i Zagrebu, a kao nulta generacija pozvani su mladići rođeni 2007. godine, dakle, oni koji ove godine pune 19 godina. Ministar obrane Ivan Anušić prije par dana kazao je kako je u siječnju poslano prvih 1200 poziva. Svi pozvani bit će pregledani do kraja mjeseca. Liječnički pregledi su standardni psihofizički, uključujući fizičku spremnost, razgovor s psihologom, krvne pretrage i EKG, rekao je. 

Početkom ožujka 800 ročnika stiže u vojarne u Kninu, Slunju, Požegi. Prvi dan čeka ih šišanje, učenje pravila obuke isl. Oni koji nakon osam tjedana obuke to požele, moći će se pridružiti djelatnom sastavu vojske.

Dio pozvanih odabrao je priziv savjesti. Ministar Anušić je objasnio kako oni imaju dvije opcije - obuku u civilnoj zaštiti ili rad u jedinicama lokalne samouprave ili institucijama, poput bolnica. Oni koji upišu studij mogu tražiti odgodu do završetka redovonog školovanja.

