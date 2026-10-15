ZADAR Huligani presreli stranca (52) koji je krenuo na utakmicu u Split: 'Tukli su mi po autu'

Nizozemac (52) ušetao je uspaničeno u četvrtak ujutro u policijsku postaju i rekao kako su ga u srijedu uvečer napali huligani.

Kako je objavila policija, ispričao je kako je vozio unajmljeni automobil oko 20 sati na predjelu Babinduba. Prvo mu je put preprečio drugi vozač dok je vozio prema Zadru. Morao je stati na cesti, a potom je krenuo kaos.

Prema izvješću, više ljudi okružilo mu je automobil te su počeli lupati po njemu. Uspjeli su ga oštetiti, a Nizozemac je u strahu za život pobjegao. Nasreću, nije fizički ozlijeđen.

- Nakon zaprimljene prijave policijski službenici su započeli s intenzivnim kriminalističkim istraživanjem. Nakon prikupljenih prvih operativnih informacija i obavljenih razgovora u prostorije policije jučer je dovedena jedna muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem - navode iz policije i dodaju kako sve još traje.

Istražuje se je li prepad povezan s današnjom utakmicom Hajduka i Ajaxa u Splitu, jer je Nizozemac najvjerojatnije stigao pogledati utakmicu.

