MITO I KORUPCIJA

Zadar: Uskok podigao optužnicu protiv Marija Pešića

Piše HINA,
Zagreb: Nove privremene prostorije USKOK-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pešiću se stavlja na teret da je kao predsjednik Općinskog suda u Zadru, od 5. do 17. siječnja 2022., u Zadru i drugim mjestima u Hrvatskoj koristio službeni automobil suda u privatne svrhe.

Uskok je, nakon provedene istrage, podigao pred Županijskim sudom u Splitu optužnicu protiv bivšeg predsjednika Općinskog suda u Zadru Marija Pešića zbog zlouporabe korištenja službenog automobila.

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitet, izvijestilo da optužnica tereti Pešića za zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Pešiću se stavlja na teret da je kao predsjednik Općinskog suda u Zadru, od 5. do 17. siječnja 2022., u Zadru i drugim mjestima u Hrvatskoj koristio službeni automobil suda u privatne svrhe, lažno prikazujući svoje službene obveze.

Uskok tvrdi da je Pešić koristio službeno vozilo suda za putovanje koje je samo dijelom bilo vezano za obavljanje njegovih radnih zadataka.

Tužiteljstvo precizira da je sastanak predsjednika više općinskih sudova, koji je bio zakazan za 11. siječnja 2022. u Zagrebu, iskoristio za višednevno izbivanje sa svog radnog mjesta.

Prema Uskoku, Pešić je 5. siječnja 2022. službenim vozilom otišao iz Zadra te ga je do održavanja sastanka predsjednika sudova koristio isključivo za svoje osobne potrebe.

Kako bi prikrio neopravdano trodnevno izbivanje s radnog mjesta, Pešić je 17. siječnja 2022. u putni nalog neistinito unio da je u razdoblju od 5. do 12. siječnja 2022. bio na službenom putovanju te da je službeno vozilo koristio u tu svrhu.

Pritom je u tom periodu, ističe Uskok,  prešao 1044 kilometara, a cjelokupni trošak goriva je podmirio Ininom karticom izdanom na ime Općinskog suda u Zadru.

