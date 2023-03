Zadar: Žena gledala sapunice, muž pio u kuhinji. Stavio joj je nož pod vrat. Ne ide u zatvor

Taj dan smo gledali televiziju. Ja sam gledala turske sapunice koje inače pratim, a on je pio vino u kuhinji, posvjedočiča je izvanbračna partnerica 62-godišnjaka iz zadarskog zaleđa, piše Zadarski.hr.

- Vratio se s dvije litre vina u boci. Pomalo je pio vino, flaša je bila ispred njega. Tada me počeo vrijeđati da sam ku*etina i da se s nekim sastajem. Nisam to mogla više slušati pa sam izašla ispred kuće. Izletio je van, imao je nož. Stavio mi ga je blizu vrata i rekao da će me zakčati - dodala je.

Slučaj je to od veljače prošle godine koji je završio na Općinskom sudu u Zadru gdje je 62-godišnjak dobio uvjetnu kaznu od šest mjeseci.

Utvrdili su i da je bio pijan (1,3 promila).

Na prvom ispitivanju u policiji rekao je da žena laže 99 posto i da nije imao nož nego nekakvu granu. Priznao je da gotovo svakodnevno pije vino i da je to kod njih uobičajeno.

Sud mu je izrekao uvjetnu kaznu smatrajući da neće ubuduće činiti kaznena djela.

