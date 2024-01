Zadarska bolnica prva dobila 'hladne kape': Pri kemoterapiji pomaže smanjiti gubitak kose

Odjel onkologije i nuklearne medicine u Općoj bolnici Zadar prvi je u Hrvatskoj dobio 'hladne kape', odnosno Paxman kape koje se koriste za hlađenje vlasišta prilikom kemoterapije.

50.000 eura za kupnju uređaja je bolnici donirao bračni par Anka i Venko Vranković u spomen na njihovog prerano preminulog sina jedinca. Obitelj je ranije donirala inkubator za neonatologiju.

Foto: Opća bolnica Zadar

- Hladne ili „cooling“ kape, koje dolaze u dva dijela, stavljaju se na glavu 30 minuta prije aplikacije kemoterapije. Nose se tijekom same primjene lijeka te 30 do 90 minuta nakon. Sustav snižava temperaturu vlasišta te se posljedično i smanjuje dotok kemoterapeutika u folikule dlaka. Šteta koju ti lijekovi nanose zdravim stanicama u folikulima dlake uzrokuje ispadanje kose oko 14 do 21 dan nakon prvog tretmana. Sada, zahvaljujući hlađenju vlasišta, manji je dotok krvi u samo vlasište te stoga i manje lijeka za kemoterapiju dolazi do folikula dlake - objašnjavaju iz zadarske bolnice.

Pacijentima koji boluju od karcinoma, osim fizičkog zdravlja, često je narušeno i psihičko zdravlje, a kape pomažu pacijentima, a naročito pripadnicama ljepšeg spola, da lakše prolaze kroz bolest i liječenje kemoterapijom.

Foto: Opća bolnica Zadar

Kape su izrađene od ugodnog i mekanog silikona te se mogu prilagoditi glavi pacijenta. Kod 60 posto pacijenata će se smanjiti gubitak kose za oko 50 posto.

- Kod pacijenata kod kojih nastupi potpuna alopecija, uz korištenje kape, ubrzan je rast kose tijekom oporavka. Učinak kape ovisi o vrsti lijeka i protokolu, što se razlikuje od pacijenta do pacijenta. Sveukupno gledajući učinak iznosi od 30 do 80%. Hladne kape poželjan su i dobrodošao alat u podršci pacijentima koji prolaze liječenje kemoterapijom te značajno mogu povećati kvalitetu njihova života - napisali su iz bolnice.